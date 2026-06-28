Небето пази жегата още малко. После идва шумният обрат

Времето днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб, а в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София - около 32 градуса. В планините също ще преобладава слънце, а след обяд ще се появи незначителна купеста облачност. По Черноморието денят ще остане летен и спокоен, с температури между 28 и 30 градуса и морска вода 25-26 градуса.

Днес: горещина и много слънце

В по-голямата част от страната денят ще премине под знака на слънцето. Жегата ще се усеща най-силно в равнинните райони, където температурите ще се доближат до 37 градуса. Вятърът ще бъде слаб, но в източните райони ще се усилва до умерен от изток-североизток.

За София се очакват около 32 градуса. Въпреки че столицата ще остане малко по-поносима от най-горещите места в страната, времето ще бъде типично лятно и сухо.

Планините: слънце, облаци и силен вятър по билата

В планините ще бъде слънчево. След обяд ще се развие незначителна купеста облачност, но без съществена промяна на времето.

Ще духа умерен североизточен вятър, а по високите била и върхове той временно ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра - около 17 градуса.

Морето: спокойно лято край брега

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, който ще държи температурите по-ниски от тези във вътрешността на страната.

Максималните стойности край морето ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Понеделник: жегата се задържа

В понеделник ще бъде слънчево. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, но времето в страната ще остане предимно горещо.

В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, което ще направи началото на седмицата още по-горещо.

Вторник и сряда: първите знаци на промяната

Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира. В следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, главно в планините, където са възможни и гръмотевици.

Температурите във вторник ще се повишат с още градус-два. В сряда нестабилността ще се премести към североизточните райони, а температурите ще започнат да се понижават. Вятърът ще остане от изток-североизток, слаб до умерен.

Бури, градушки и по-хладен въздух

През следващите три дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки, затова следобедните часове ще изискват повече внимание.

С обръщане на вятъра от северозапад, а впоследствие в Източна България от север-североизток, ще започне да прониква относително по-хладен въздух. Така най-силната жега постепенно ще отстъпва.

Събота: облекчение след горещата серия

В събота максималните температури в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса. След дни с температури до 37-38 градуса това ще се усети като сериозно облекчение.

Седмицата ще започне с тежка лятна горещина, но няма да завърши по същия начин. Първо слънцето ще властва почти без прекъсване, после облаците ще се съберат над планините и североизтока, а накрая вятърът ще отвори път на по-хладен въздух. Най-важният знак за промяната ще бъде именно обръщането на вятъра - след него температурите ще се върнат към по-поносими стойности.

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