Не само идва студ, ами идва изведнъж

Метео Балканс обяви идването на студен фронт в следващите часове, съобщава petel.bg.

"Вижте как идва промяната. На картите се вижда по-студената въздушна маса, която приближава района на Плевен и вече обхваща градовете в Западна България. Температурите преди застудяването ще се повишат до 14–18 градуса, а след преминаването на фронта (утре-27.03), ще се понижат до 5–8 градуса по Целзий. Застудяването ще бъде съпроводено от силен вятър, валежи от дъжд, гръмотевици, а в планините и планинските райони – и от сняг. И казват, че предстои обновяване за 27 март.

