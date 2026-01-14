На прага на грипна епидемия. Вирусът с нов код

България е на прага на грипна епидемия и през следващите две седмици заболяването ще се разпространява, каза днес във Варна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той уточни, че освен Варна, сериозно са засегнати областите Силистра и Добрич, които най-вероятно до края на тази седмица също ще обявят противоепидемични мерки. Заболеваемостта е висока и в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник. Същото се валидно и за София област, допълни Кунчев, цитиран от БТА.

Най-рисковият контингент са възрастните хора и тези с хроничните заболявания. Тази година епидемията е по-интензивна, тъй като вирусът се предава лесно, каза още Кунчев. По думите му има данни и за по-често възникване на усложнения, но това все още не е категорично доказано.

Сензация няма, всяка година през януари в България има грип, изтъкна Кунчев.

Според него особеното за тази година е, че вирусът е с променен генетичен код и няма достатъчен обществен имунитет срещу него. Поради тази причина очакванията са, че ще засегне повече хора, уточни здравният инспектор. По думите му хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства. Затова очакванията на Кунчев са, че през февруари в повечето от регионите ситуацията ще се нормализира.

