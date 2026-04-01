Общество

МВР започва автоматично да спира от движение коли на починали

Регистрацията се прекратява служебно, ако наследниците не я прехвърлят до шест месеца

МВР започва автоматично да спира от движение коли на починали
Снимка: БТА
01 апр 26 | 7:56
1961
Иван Ангелов

От днес Министерството на вътрешните работи започва да прекратява автоматично регистрацията на автомобили, чиито собственици са починали, ако наследниците не са прехвърлили собствеността в рамките на шест месеца. Мярката се прилага от 31 март 2026 г. и е част от промени в Закона за движението по пътищата, приети през 2025 г.

Новото правило означава, че при бездействие колата изчезва от регистрите без допълнителни процедури. Шофирането на такъв автомобил се счита за нарушение и води до санкции.

Досега подобни случаи не се обработваха автоматично и много превозни средства оставаха формално регистрирани, въпреки че собственикът е починал. Сега системата на „Пътна полиция“ ще следи сроковете и ще прекратява регистрацията служебно, без да е необходимо подаване на сигнал или заявление.

Според разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, наследниците са длъжни в шестмесечен срок да уредят собствеността и да пререгистрират автомобила на свое име. Ако това не се случи, регистрацията се прекратява автоматично.

Последиците за водачите могат да бъдат сериозни. При проверка от КАТ автомобил без валидна регистрация се спира от движение, свалят се регистрационните табели и се налага глоба. В определени случаи законът предвижда и наказателна отговорност.

С новата практика властите целят да ограничат случаите на автомобили с неясен статут и да затегнат контрола върху собствеността и движението по пътищата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Над 10 000 посетители в 6 града и повече от 250 закупени автомобила на Пролетния уикенд фест на китайските автомобили

Общество
30 март | 13:03
0 коментара
3805
Още от Общество
Коментирай