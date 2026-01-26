МВР-Варна бие аларма! Не пипайте тези банкноти

Важно съобщение направиха от МВР - Варна.
АПЕЛ КЪМ ТЪРГОВЦИ И ГРАЖДАНИ РАБОТЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ
Във връзка с увеличения риск от плащания с фалшиви еврови банкноти, обръщаме внимание на търговци и служители, които нямат възможност да извършат детайлна проверка на защитните елементи на копюрите в присъствието на клиента.
Особено уязвими са:
доставчици на храни и напитки;
куриери;
таксиметрови шофьори;
мобилни търговци и служители, извършващи плащания „на място“.
Препоръки:
По възможност избягвайте приемане на еврови банкноти с висок номинал;
Използвайте безкасово плащане, когато това е възможно;
При съмнение за автентичността на банкнотата, откажете плащането и предложете алтернативен начин;
Не приемайте купюри в условия на притискане - бързане или ограничена видимост (нощно време, слабо осветление).
Приемането на фалшива банкнота води до пряка финансова загуба за човекът, което я е приел.
Повече информация за защитните елементи на евро банкнотите можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка:
https://www.ecb.europa.eu/…/denominations/html/index.bg.html
