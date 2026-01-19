Mомче се бори за живота си след жестоко нападение от акула в Австралия

12-годишно момче се бори за живота си, след като е било нападнато от голяма акула, докато е плувало в пристанището на Сидни. Инцидентът е станал в неделя, когато детето и група негови приятели са скачали във водата от шестметрова скална площадка на плажа Шарк бийч, намиращ се в предградието Воулклуз.

Момчето е получило изключително тежки наранявания и на двата крака и в момента се намира в интензивно отделение, съобщават властите.

Полицията похвали бързата и смела реакция на неговите приятели, които незабавно са извадили детето от водата, преди да пристигнат спасителните екипи. Именно техните действия са му дали шанс за оцеляване, заявиха от полицията.

Въпреки подвеждащото си име, плажът Шарк бийч рядко става сцена на нападения от акули и е сред популярните места за плуване в района, информира Би Би Си (BBC).

"Действията на неговите приятели бяха нищо по-малко от героични. Това беше изключително смело спасяване. Нараняванията са били изключително шокиращи за тези момчета, но това е истинско приятелство", заяви Джоузеф Макнълти, ръководител на морското командване на щата Нов Южен Уелс.

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс също изрази признателност към децата, извадили момчето, което е било в безсъзнание във водата, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Искам специално да поздравя младите хора, които бяха във водата, извадиха момчето и направиха всичко възможно да спасят живота му. Това беше изключително смело", заяви Минс.

Морската полиция е пристигнала на мястото и е заварила "ужасяваща сцена", разказа Макнълти пред журналисти. Служителите са качили детето на полицейска моторна лодка и са използвали турникети, за да спрат обилното кръвотечение от краката му.

По време на придвижването към кей, където е чакала линейка, е бил направен и опит за реанимация на нападнатото от акула момче.

Според първоначалната информация момчето е било нападнато от бича акула – агресивен вид, който обитава топли и плитки води. Много експерти определят този вид като един от най-опасните в света.

