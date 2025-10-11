Министър Гуцанов с радостна новина за майките

Министърът на социалната политика Борислав Гуцанов преложил майчинството през втората година да стане 1100 лв.

В „Тази събота и неделя“ той каза още, че ще настояват обезщетението за майките, върнали се по-рано на работа, да стане 75%, а не както е до сега – 50%.

Според него тази промяна ще стимулира жените да се връщат по-рано на работа. Той уточни, че вярва, че ще убеди коалиционните партньори във властта, че това трябва да бъде направено. Гуцанов каза още, че се работи за увеличаване на еднократната помощ за раждане на дете.

„В България има близо 800 хил. ТЕЛК-а. Ами, толкова ли сме болни като нация? Благодаря на доц. Силиви Кирилов“ (б.р. министърът на здравеопазването), че се съгласи, в момента правим работна група двете министерства да се разгледа какво се случва с тези ТЕЛК-ове. Нека специалисти да ги видят нещата, моето мнение е субективно. Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България“, заяви министърът.

По думите му вече са отпуснати пари за пострадалите от наводнението в Царево, за 24 часа са подадени 30 заявления. В „Елените“ предстои да стартира процесът в началото на следващата седмица“

„До 1914 лв. могат да получават домакинствата, с нашето решение на МС – още 3000 лв. могат да получават, ако жилището е основно и още 2500 лв. за покъщнина. Сумарно става 7500 лв.“, каза министърът и уточни, че имотът трябва да е законно притежаван, с пълна документация.

Гуцанов обясни, че подопечното му ведомство подготвя проект за заетост на безработни хора, които да помагат в обществено полезни дейности.

„Искаме по европейските програми, със средствата, които имаме, да направим така, че да дадем пари на местните власти, така че да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, сухи реки. Хем те да бъдат ангажирани, хем да помогнем да не се случват подобни неща. Както и за чистенето в София“, допълни ресорният министър.

Той коментира, че социалното министерство до момента е намерило средства за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило и за програмите „Топъл обяд“ и „Грижа в дома“. Гуцанов съобщи, че над 3000 българи от чужбина вече са подали заявления за участие в програмата „Избирам България“, която подпомага завръщането на наши сънародници от трети страни. „Само от САЩ интересът е огромен. Млади и образовани хора искат да се върнат и да работят тук“, каза той.

Борислав Гуцанов е категоричен, че социалната политика не е разход, а инвестиция в бъдещето на България. Въпреки предупрежденията за растящ дефицит, той настоява, че „смислената подкрепа за хората“ е единственият път към развита и стабилна държава.

