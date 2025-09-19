Лятна жега през почивните дни, но ето как посрещаме есента

Предстоящата серия почивни дни ще са слънчеви с по-динамична следобед облачност в източната половина на страната. Сутрините - прохладни и в тихите райони с условия за мъгла. Дневните температури ще се повишават и с известни регионални колебания ще са в летния диапазон 25-30 градуса.

Първите дни на астрономическата есен, която започва в понеделник, ще са слънчеви, призори с мъгла в котловини, низини и покрай водоемите. Денем ще е топло, до степен горещо с температури до 33-34 градуса.

Втората половина на предстоящата седмица ще премине под влиянието на нахлуващ студен въздух от Североизток. Според ранните прогнози ще има условия за валежи и силни, студени ветрове. Дневните температури ще се понижат до интервала 20-25 градуса.

Край морето ще е слънчево. В събота, неделя и понеделник все пак ще има лека, динамична облачност. Периодът ще е ветровит с локални усилвания на вятъра. Дневните температури ще се движат около 25 градуса.

