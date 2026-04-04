Кофти е, че ще вали, хубавото - че за кратко

В събота облачността над страната ще се задържи значителна, на много места с краткотрайни валежи. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България северен вятър.

Минималните температури сутринта ще бъдат между 4° и 9°, в София 4°-5°, максималните - между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта облачността ще започне да се разкъсва и намалява, съобщава bTV.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°.

Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

На Балканите от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане над южната и източната част от полуострова, там все още на много места ще има и валежи, след обяд в отделни райони – с гръмотевици. Дневни температури: за София – 13 градуса, Скопие – също 13, Букурещ и Истанбул – 16, Атина – 17, Солун и Белград – 19 градуса.

