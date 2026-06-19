Искра Георгиева от Stray Angels Bulgaria: „Отговорността към животните започва с информираност“

„Сканирай лапата“ е инициатива, която поставя фокус върху нещо важно, но често подценявано – информираността и личната отговорност към животните. Създадена като знак за защита, кампанията има ясната мисия да помага на хората да реагират правилно, когато срещнат животно в беда или търсят достъпна и практична информация по темата.



Зад идеята стои дългогодишен опит и убеждението, че истинската промяна започва много преди самото спасяване – с превенция, знание и активна гражданска позиция.

По темата разговаряме с Искра Георгиева, основател на Stray Angels Bulgaria и „Сканирай лапата“, за да научим повече за мотивацията зад инициативата, резултатите до момента и визията ѝ за развитие.

Как се роди идеята за „Сканирай лапата“?

Покрай дейността ми в гражданска организация за защита на животните всеки ден виждам колко много хора искат да помогнат, но често не знаят нито как да реагират, когато попаднат на животно в беда, нито какви са техните отговорности като стопани. А именно информираността и отговорното отношение стоят в основата на решението на много от проблемите, които виждаме днес. Така се роди „Сканирай лапата“ – инициатива, която събира на едно място полезна информация и насоки както за хората, които искат да помогнат на животно в беда, така и за тези, които искат да бъдат по-отговорни стопани. Защото собствеността на едно животно е огромна отговорност. Тя не се изчерпва с любовта към него, а включва време, грижи, финансови възможности, регистрация, идентификация и ангажимент за целия му живот. Ако човек не е готов да поеме тази голяма отговорност, то по-добре е да не взема животно.

Каузата намира подкрепа и сред отговорния бизнес в България. Партньорството с Fibank (Първа инвестиционна банка) е важен пример за това как компаниите могат да допринесат за повече информираност и по-отговорно отношение към животните.

Какво символизира знакът „Сканирай лапата“ и какво послание искате да носи към обществото?

Лапата е универсален символ на връзката между хората и животните. QR кодът в нея е символ на достъпа до знание, но в този случай знание, което води до най-важното – действие.

Посланието е ясно: когато видиш животно в нужда, да знаеш как можеш да помогнеш. Сканирай, информирай се и действай отговорно. Понякога е достатъчна само минута с правилната информация, които могат да променят изхода в конкретна ситуация.

Но зад това стои и много важна идея за личната отговорност, която има две посоки.

Първата е отговорността като стопанин – грижата за животното не е само емоционална, а ежедневна и последователна. Това означава да не се допуска безконтролно размножаване, да се полагат базови грижи като ваксинации и обезпаразитяване, да се осигурява безопасна среда и да се поема отговорност, когато животното е част от нашия живот. Много от ситуациите, в които виждаме животни в беда, започват именно от липса на такава отговорност.

Втората е отговорността като свидетел – когато станем част от ситуация, в която виждаме пострадало, изоставено или застрашено животно. Тогава нашата роля е да не останем безучастни, но и да не действаме импулсивно, а информирано. Да знаем към кого да се обърнем, как да реагираме и как да подадем сигнал така, че помощта да бъде навременна и ефективна.

„Сканирай лапата“ стъпва именно между тези две нива на отговорност – превенцията и реакцията. Идеята е хората да имат както знанието как да предотвратят част от проблемите, така и ясни стъпки как да реагират, когато вече са свидетели на такава ситуация.

Зад кампанията стои богат практически опит от работата ви с животни в беда. Какво ви показа този опит през годините?

Повечето хора искат да помогнат, но често не знаят как. Липсата на информация създава страх, колебание и понякога води до грешни действия. Научих също, че устойчивата промяна не идва само чрез спасяване на животни, а чрез образование, превенция и изграждане на общество, което е по-отговорно и съпричастно.

Кои са най-честите ситуации, в които хората не знаят как да реагират, когато срещнат животно в беда?

Най-често това са случаи на ранени животни, изоставени, новородени или пострадали при пътнотранспортни произшествия. Има ситуации, в които човек не е сигурен дали животното действително има нужда от помощ, защото в много случаи, получаваме сигнали за свободно движещи се безстопанствени кучета, които са кастрирани и върнати на място, например. Именно тогава правилната информация е най-важна, защото доброто намерение трябва да бъде подкрепено и от правилни действия.

Ето един интересен паралел - когато получаваме шофьорска книжка например, преминаваме обучение по първа долекарска помощ и знаем какво трябва да направим, ако човек е пострадал при инцидент. Обществото ни е приело, че това знание е важно, защото може да спаси човешки живот.

При животните обаче подобно образование почти липсва. Повечето хора никога не са били обучавани как да реагират при намерено ранено куче, блъсната котка или изоставено бебе животно. Затова често виждаме хора с добри намерения, които се колебаят, паникьосват се или не знаят към кого да се обърнат.

Най-важната инвестиция е в образованието на стопаните. В редица държави съществуват курсове и обучителни програми за отговорно отглеждане на животни, защото реалната грижа започва със знанието и осъзнатата отговорност на човека към опазването на живота.

Именно тук е ролята на „Сканирай лапата“ – да даде бърз достъп до знание и ясни насоки. Защото навременната реакция може да бъде разликата между живота и смъртта.

Как работи платформата на практика? Какво още открива човек, когато сканира QR кода?

След сканиране на QR кода потребителят получава достъп до структурирана информация, полезни насоки и контакти, които могат да помогнат в конкретна ситуация. Целта е информацията да бъде бърза, разбираема и приложима веднага, така че човек да не губи време в търсене, а да получи ясни стъпки за действие.

Много важна част от платформата е и събирането на информация за местните политики и възможности за реакция в различните населени места. В момента работим активно с общини от цялата страна, за да съберем на едно място информация за общински наредби, контакти за подаване на сигнали, програми за овладяване на популацията на бездомните животни и други местни инициативи.

Често хората не знаят към кого да се обърнат, защото правилата и механизмите са различни в отделните общини. Нашата цел е всеки да може лесно да разбере какви са възможностите за помощ там, където се намира.

Към кого е насочена инициативата – към хора, които вече активно помагат на животни, или и към хора, които търсят информация?

Към всички. И точно това е една от най-важните идеи зад „Сканирай лапата“.

Темата за отношението към животните често се възприема като кауза на определена група хора – доброволци, организации или хора, които обичат животните. Всъщност тя е много повече от това. Начинът, по който се отнасяме към най-уязвимите същества около нас, е показател за зрелостта на цялото общество.

Затова инициативата е насочена както към хората, които вече активно помагат, така и към онези, които никога досега не са попадали в подобна ситуация. Насочена е и към децата, и към младите хора, защото съпричастността и отговорността се възпитават. Ако едно дете израсне с разбирането, че животът има стойност и че страданието не бива да бъде подминавано, то ще бъде по-отговорен и към хората около себе си.

Не е случайно, че психолози и криминалисти от години обръщат внимание на връзката между насилието над животни и насилието над хора. Жестокостта рядко остава ограничена само до една жертва. Много изследвания показват, че хората, способни системно да нараняват животни, често проявяват агресия и към други хора. Затова отношението към животните не е периферна тема – то е част от разговора за ценностите, възпитанието и сигурността в обществото.

В този смисъл „Сканирай лапата“ не е само кампания за помощ на животни – всички ние искаме повече съпричастност, повече гражданска отговорност и воля за изграждане на общество, в което не подминаваме страданието – независимо дали е на човек или на животно.

Как може човек да се включи и да помогне?

Най-лесният начин е като помогне информацията от кампанията да достигне до повече хора. Всеки може да споделя знака и неговото значение, да ни изпраща добри примери и истории с положителен резултат или да ни съдейства логистично да разпространим и поставим информационни табели на повече локации из страната.

Важно е хората да подават сигнали, когато видят животно в беда, и да насърчават отговорното отношение чрез личния си пример. Вярваме, че промяната идва чрез информираност, последователност и показване на работещи решения в различните населени места.

Нашата цел не е да създаваме сензация около отделни случаи и не искаме и хората да го правят – целта е да насочваме вниманието към добрите практики и конкретните действия, които водят до реална промяна. Понякога един споделен позитивен пример или навременно подадена информация могат да помогнат повече, отколкото предполагаме. Подкрепата на партньори като Първа инвестиционна банка ни помага това послание да достига до все повече хора в цялата страна.

Какви резултати виждате от старта на кампанията – има ли конкретни примери или обратна връзка, които показват ефекта на инициативата?

Още в първите седмици на кампанията видяхме силен интерес и много положителна обратна връзка. Хората оценяват факта, че информацията е леснодостъпна и събрана на едно място. Получаваме съобщения от граждани, които споделят, че благодарение на насоките са успели да реагират по-бързо и по-уверено.

Но за мен най-ценният резултат е нещо друго – виждаме желание за сътрудничество. Много общини се отзоваха изключително активно на инициативата. Получаваме съдействие при избора на подходящи места за поставяне на информационните табели, изпращат ни снимки, предложения за локации и информация за местните механизми за помощ на животни.

Това е особено важно, защото показва, че темата не е само кауза на неправителствени организации или доброволци. Все повече местни власти разбират, че информираният гражданин е най-добрият партньор в грижата за животните.

За нас това е и знак, че „Сканирай лапата“ изпълнява една от основните си цели – да свързва хората, организациите и институциите около обща кауза.

Това ни дава увереност, че инициативата има потенциала да се превърне в национална мрежа за знание, отговорност и сътрудничество в подкрепа на животните.

Ако трябва да определите една голяма цел пред „Сканирай лапата“, каква би била тя?

Да превърнем информираността в норма и отговорната реакция в обществен стандарт. Наистина вярвам, че това е възможно. Но то не може да се случи само с усилията на една организация или на няколко активни граждани. Истинската промяна ще дойде тогава, когато около каузата застанат хора, институции и отговорен бизнес.

Затова една от големите ни цели е да изграждаме партньорства. С екипа ни виждаме все повече компании, които разбират, че социалната отговорност не е някаква активност за отчитане на дейност в корпоративната стратегия, а реален принос към обществото, в което работят и развиват своите екипи. Когато бизнесът подкрепя каузи, свързани с образование, превенция и грижа, ефектът е многократно по-голям и по-устойчив.

Мечтата ми е „Сканирай лапата“ да се превърне в национална мрежа от съмишленици – граждани, общини, училища, неправителствени организации и бизнес, които заедно правят помощта към животните по-разбираема и достъпна.



Първа инвестиционна банка е един от нашите доверени партньори. Още от самото начало ПИБ застана зад каузата с убеждението, че корпоративната социална отговорност е естествено продължение на ангажимента към обществото.

Има ли случай или история, които най-силно показват как „Сканирай лапата“ вече помага на животни?

За мен най-ценни са историите на хора, които преди са се чувствали безпомощни, а днес вече знаят как да действат. Когато някой ни напише, че е помогнал на животно благодарение на информацията, която е открил чрез инициативата, това е доказателство, че сме на прав път. А това вече се случва.

Планирате ли събития и в други населени места, освен в големите градове?

Да, категорично. Кампанията е национална и от самото начало сме я замислили като инициатива, която да достига до хората независимо дали живеят в столицата, в областен град или в малко населено място.

С екипа вече работим по следващия етап от развитието на „Сканирай лапата“ и през есента планираме разширяване на присъствието ни в различни точки на страната.

Какви са очакванията ви за развитието на „Сканирай лапата“ в следващите месеци?

В следващите месеци конкретният ни фокус е разширяването на броя на общините, в които са поставени информационни табели, както и увеличаването на локациите в рамките на вече включените градове – паркове, централни части и други ключови обществени пространства. Паралелно с това работим за развитието на картата на общините в „Сканирай лапата“, която предоставя на гражданите ясна и актуална информация как се реагира на местно ниво при сигнали за животни в беда, към кого могат да се обърнат и какви са отговорностите на институциите.

Ключов фокус ще бъде и по-тясната работа с контролни органи и институции, включително Столична община, по теми, свързани с масовата регистрация и идентификация на домашните животни.

Работим и по включване на повече партньорски организации и компании, които да подкрепят както разпространението на информацията, така и самото поставяне на информационни табели. За нас това е ключово, защото мащаба на кампанията не може да се случи само с граждански усилия – нужни са устойчиви партньорства.

И най-важното – следващият етап за нас е да започнем да събираме и систематизираме реални данни от терен: къде има най-много сигнали, как реагират хората и къде липсва координация. Това ще ни позволи да подобряваме модела, а не просто да го разширяваме.

Ако трябва да оставите едно кратко послание към хората, какво би било?

Заедно можем да изградим общество, в което грижата и съпричастността са естествена част от ежедневието ни. Не подминавайте. Всяко действие има значение. Едно сканиране може да даде яснота как да се действа в момент, в който всяка минута има значение.

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