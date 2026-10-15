Идва голяма промяна с бутилираната минерална вода

Парламентът прие на първо гласуване промени в Закона за храните, внесени от Министерския съвет и свързани с бутилирането на минерална вода. С предлаганите нормативни промени се цели защита на живота, здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и осигуряване прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните за намаляване влагането на вредни вещества при производството, преработката и дистрибуцията на храни, се посочва в мотивите.

С въвеждане на понятията „находище“ и „подземно водно тяло“ и последващото приемане на нова Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, се цели транспониране в цялост на Директива 2009/54/ЕО и отстраняване на критиките на Европейската комисия в рамките на процедура за нарушение 2020/4042, така че да се осигури съответствие на българското законодателство с европейското, включително да се гарантира спазването на принципа „един и същ извор - едно търговско описание“.

С въвеждането на някои изменения се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. Привежда се в съответствие с общите изисквания на закона за ограничаване на административното удостоверителният режим за одобряване на методите за обработка на натурални минерални, изворни и трапезни, като ясно се посочват изискванията за извършване на административната услуга, сроковете, процедурите и необходимите документи.

С прецизиране на разпоредбата за издаване на здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се цели осигуряване на условия за издаване на документ, съответстващ на изискванията на компетентните органи на страната, в която ще бъдат изнасяни бутилираните води по отношение на вида и съдържанието на документа, който се очаква да бъде издаден от здравните власти на България, съобщи БТА.

С цел уеднаквяване на законодателството в тази област се предлагат изменения и в Закона за здравето по отношение на разпоредбите за издаване на здравен сертификат за износ на произведени в България продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека, се посочва още в мотивите на законопроекта.