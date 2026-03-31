Глоби до 100 000 евро за лъжливи търговци по Великден

Планират масови проверки за вдигане на цени на християнския празник.

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите започват мащабни проверки за необосновано за завишаване на цените на стоките и горивата у нас. Това обявиха изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова и временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

„Запознахме се с резултатите от извършваните проверки от НАП и КЗП във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Констатирани са нарушения, за които са съставени актове и наказателни постановления. Наложените глоби само от страна на НАП до момента са в размер на над 930 000 евро”, съобщи Кръстанова.

Тя подчерта, че държавата следи изкъсо ситуацията с горивата вследствие на конфликта в Близкия изток. „Нашите планове за последващи действия са свързани с проследяване на веригите на доставки на стоки, за да се установи има ли и къде необосновано покачване на цените”, допълни директорът на НАП.

От 1 април КЗП стартира специализирана акция, насочена към стоките, традиционно търсени за великденските празници – яйца, козунаци и агнешко месо.

„Призовавам търговците да се съобразяват със закона и да не повишават цените необосновано. Ще използваме цялата сила на закона, за да наложим административни санкции. Глобите могат да достигнат до 50 000 евро при първо нарушение и до 100 000 евро за всяко следващо”, предупреди Александър Колячев.

Колячев отбеляза, че към момента цените на едро на горивата не дават основание за поскъпване на дребно. Въпреки това, държавата е в готовност да реагира при спекулативно поведение. Чрез специализирания сайт „Колко струва” институциите ежедневно наблюдават движението на цените, като в млечния сектор вече са установени определени завишения, които ще бъдат обект на допълнителен анализ, пише Блиц.

