Силна магнитна буря връхлита тази седмица

Серия от магнитни бури с различна интензивност се очаква да достигнат Земята в края на март.

Геомагнитните колебания могат да продължат няколко дни и да окажат влияние както върху здравето на хората, така и върху работата на технологии и комуникации, пише Bulgaria ON AIR.

Прогноза за периода 23-28 март

Експертите следят редовно слънчевата активност, тъй като мощни изригвания могат да предизвикат геомагнитни бури на Земята.

Според данни на космическите центрове за наблюдение се очакват няколко периода на повишена активност:

На 23 март се очаква умерена магнитна буря с K-индекс 4, като е възможно влошаване на самочувствието при по-чувствителни хора.

На 24 март геомагнитната активност ще се засили през втората половина на деня, достигайки стойности между K-индекс 4 и K-индекс 5.

На 25 март се прогнозира силна магнитна буря от "червено ниво" с K-индекс 5, която може да причини главоболие, сънливост и затруднена концентрация.

На 26 март обстановката ще започне да се подобрява, макар че са възможни остатъчни ефекти през втората половина на деня.

На 27 март се очаква слаба магнитна буря, която може да бъде усетена основно от метеочувствителни хора и хора с хронични заболявания.

Специалистите подчертават, че подобни прогнози могат да се променят, тъй като слънчевата активност понякога се засилва внезапно, пише RBC-Ukraine.

Какво представлява магнитната буря

Магнитната буря е реакция на магнитното поле на Земята към мощни енергийни изригвания от Слънцето.

При силни слънчеви изригвания или изхвърляне на коронална маса заредени частици достигат до нашата планета и взаимодействат с магнитосферата.

Това може да доведе до колебания в геомагнитното поле, смущения в работата на сателитите, проблеми в комуникациите и появата на ярки полярни сияния.

В някои случаи тези явления влияят и върху човешкото здраве.

Как влияят на организма

По време на геомагнитни смущения част от хората могат да усетят влошаване на общото състояние.

Най-често се наблюдават главоболие, замайване, повишена умора, нарушения в съня, колебания в кръвното налягане, както и раздразнителност или тревожност.

Най-засегнати обикновено са метеочувствителните хора, хората със сърдечно-съдови и хронични заболявания, възрастните, бременните, както и хората със смущения в съня или хронична умора.

Лекарите обаче подчертават, че ефектът от магнитните бури е индивидуален и не при всички се проявява по един и същи начин.

Как да се предпазим

По време на периоди с повишена слънчева активност специалистите препоръчват да се намали физическото и емоционалното натоварване и да се отделя повече време за почивка.

Полезно е да се приема повече вода, да се осигури достатъчно сън, да се ограничи консумацията на кафе и алкохол и да се поддържа балансирано хранене.

Препоръчва се също повече време на чист въздух, избягване на стрес и редовно проследяване на кръвното налягане.

При хора с хронични заболявания лекарите съветват да не се прекъсва предписаното лечение.

