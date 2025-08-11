Общество

Една страна засилва контрола на границата с България

Дронове от ново поколение ще следят за нарушения

Една страна засилва контрола на границата с България | StandartNews.com
11 авг 25 | 19:43
725
Фатме Мустафова

Засилен контрол на границата между България и Турция. 

Валията на турския окръг Къркларели Угур Туран представи дронове от ново поколение, които ще бъдат използвани за засилване на контрола по границата с България, предаде Анадолската агенция. 

По време на представянето на безпилотните летателни апарати Туран подчерта важната роля, която властите в Къркларели отдават на охраната на границата. Той заяви, че новите дронове ще бъдат предоставени на местните структури на турското министерство на вътрешните работи и турската Дирекция „Управление на миграцията“ с цел подобряване на ефективността на работата им. 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество

Още от Общество
Коментирай