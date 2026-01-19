ЦУМ става музей! Нещо уникално в София

Музей на Източното Средиземноморие ще бъде официално открит в сградата на някогашния ЦУМ (Централен универсален магазин) до средата на тази година.

Проектът е част от трансформацията на сградата, съобщиха пред БТА от компанията "Антика Уърлд" (Antika World).

В момента се работи активно с архитектите и строителния екип, за да бъде осигурено откриването на музея в планираните срокове, съобщи д-р Весела Атанасова, експерт за концептуалното и физическо създаване на новия музей.

В него се предвижда да има музейна експозиция, занаятчийски работилници, детски кът, зала за събития и свързания с тях сувенирен магазин, както търговски и офис площи за отдаване под наем на външни компании.

Замислен е като музей за сравнително изкуствознание, чиято мисия е да представя както допирните точки, така и различията между тракийската култура - определяща за българските земи през Античността - и древноегипетската цивилизация, една от най-ранните в световната история.

Пространството ще бъде организирано не хронологично, а тематично, с артефакти от двете антични култури, но прилагайки иновативни технологии.

През 2026-а се навършват 100 години от установяването на българо-египетските дипломатически отношения.

Музеят е ключов елемент в усилията за превръщане на ЦУМ в живо пространство, в което културата, историята и съвременността се преплитат в общ разказ за наследството между България и Египет.

