Банкомат погълна голяма сума

За 20 дни в еврозонатa 58% от левовете вече са извън обращение.

Според Координационния център за еврото сериозни нарушения на закона няма, но зрители на bTV продължават да сигнализират за проблеми с депозирането чрез банкомати.

4250 лева. Толкова "поглъща" банкомат в Меден Рудник от Кремена Пампорова при депозит малко преди въвеждане на еврото.

"Изплю ми картата. Без да ми даде бележка и сумата пари не беше отразена в банковата ми сметка", коментира тя.

И така до 18 януари, когато получава отговор, че ще разгледат случая ѝ до 35 дни.

"След като се свързах с вас – 3 минути и парите ми бяха възстановени. Наистина, благодаря", ,разказва Кремена пред камерата на телевизията.

По-скорошен е казусът на Таня Кузмова, на която регистрират 5000 от 6000 внесени левове преди 5 дни от банкомат в София. Получава парите си след сигнал до банката, КЗП, медиите и Фейсбук страницата на банката.

"Оттам всъщност стигнах по-бързо до тях. Бих посъветвала хората да знаят с каква сума отиват и колко банкноти са", коментира Таня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com