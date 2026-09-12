3% лихва по депозит в евро в tbi bank app
Откриването на срочен депозит или спестовна сметка „Касичка“ в супер приложението на tbi bank отнема само няколко секунди
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Откриването на срочен депозит или спестовна сметка „Касичка“ в супер приложението на tbi bank отнема само няколко секунди
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Сред банковите спестовни продукти на българския пазар се откроява този иновативен дългосрочен финансов инструмент
Депозитите на домакинствата се равняват на 43,5% от БВП на България
С Онлайн депозит в БАКБ печелите 1% лихва и разполагате с парите си само след 3 месеца
Данните на БНБ показват, че българите спестяват все повече
В последните години тази тенденция става все по-видима на българския пазар
Ще ни вземат повече пари за услуги
Големите депозити с дълъг срок вече са с по-голяма доходност
Банката с водещи лихви по депозити на българския пазар
Преди година един долар се разменяше за 14,26 лири, а сега вече за 18,90 лири
Решението е взето от двете страни
Депозитът за него е 20 000 долара
Винаги четете правилата и условията на офертите, за да не изпуснете нещо важно
Новият продукт е 12-месечен срочен депозит, при който лихвеният процент се покачва на всеки 3 месеца