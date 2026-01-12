Леденият удар затвори училища! Ваканция в наш град

Неучебен ден за всички училища на територията на община Русе днес. Мярката не важи за детските градини.

Решението за училищата е взето след обсъждане на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология и оценка на възможните рискове, свързани с очакваните ниски температури, които за региона са между минус 9 и минус 14 градуса.

За област Русе е обявен предупредителен жълт код за студено време, след като в неделя той беше оранжев за сняг поледици и силен вятър. Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците, казват от общината в крайдунавския град. Целта е децата да могат да се придвижат безопасно до училищата.

Метеорологичната обстановка се влоши в събота следобед. Основните пътища са почистени, в момента се работи по улиците в междублоковите пространства, обясни Енчо Енчев, заместник кмет по образование. Иначе самите сгради на училищата са добре отоплени.

Енчев обясни още, че общината може да обяви до три неучебни дни, но засега е решено да е само един. Надеждите са, че до вторник ситуацията ще е подходяща, за да стигнат децата безопасно до училищата.

Градският транспорт се движи с нормален график. Въпреки това паркирането в Русе днес ще е безплатно.

Заради обилния снеговалеж в неделя няколко населени места в общината останаха без електричество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com