Потрес! 14-годишен е задържан за убийството на майка си

14-годишен ученик е задържан за убийството на 45-годишната си майка в пловдивския квартал „Кършияка“. Тялото на жената е открито тази сутрин в апартамент в новопостроена жилищна кооперация на ул. „Брезовска“ 61–63, съобщиха БНР и Plovdiv24.bg.

Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112. По неофициална информация жената е била убита с нож.

Майката и синът ѝ са от Стара Загора и се нанесли под наем в жилището преди около два месеца. В кооперацията живеят още няколко семейства.

Огледът на местопрестъплението продължил с часове, а районът бил отцепен от полицията. На място пристигнал и директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Следобед пред сградата дошла и дъщерята на загиналата жена. Младата жена била в шок и разговаряла с психолог.

От Окръжната прокуратура в Пловдив съобщиха, че според първоначалните данни причините за престъплението са от личен и битов характер.

По досъдебното производство продължават процесуално-следствените действия. Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели, назначени са и експертизи.

14-годишният младеж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разследването продължава.