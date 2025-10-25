Нова трагедия в с. Люляково. Свързана е с чичото на тройния убиец

Нова трагедия в село Люляков, след тази с трите жертви на Фахри Мустафа, които все още живи са били изгорени в родната му къща, предава "Флагман".

Часове по-рано в дома си се е обесил чичото на 25-годишния обвиняем – Кемал. Това е станало след продължителен разпит в полицейския участък, който е целял да установи дали родственикът по бащина линия има съучастие в бруталното престъпление в нощта на 20-ти срещу 21 октомври.

Тогава бяха екзекутирани майката на Фахри, леля му и малката му 13-годишна сестра.

Преди да изгори телата им, а те все още са били живи въпреки огнестрелните рани от ловна пушка, майката е била наранявана по цялото тяло с нож.

По чудо се спасява само 4-годишното братче на Фахри, което е ранено в седалищните части, но е успяло да се отскубне и укрие у съседите.

На следващия ден след като успя да убеди екзекутора да се върне в центъра на селото, тъй като се укриваше в близката гора, криминалистите привикаха на разпит и чичото Кемал.

Причината за това бе, че убийствата са извършени с ловна пушка, а за него бе известно, че е ловец. Пред "Флагман" той заяви, че не знае нищо и че неговото оръжие си стои прибрано, където му е мястото.

Според източник от полицията е установена връзка на роднината с престъплението.

Всъщност оръжието, с което са извършени трите убийства, и до този момент не е открито. Фахри казва, че не извършвал убийства и няма такова оръжие.

„Говореше се тези дни, че Кемал е излизал на лов с Фахри и че разполага с нелегална пушка, каквито се продават по 200-300 лева на черно. Говори се още, че именно той му е помогнал след убийствата да си укрие окървавените дрехи, заличавал е следи“, каза друг източник от селото.

Странно бе и поведението на бащата на Фахри – Селим, който на следващия ден се прибра уж от Айтос, твърдейки, че нищо не знае.

Бащата е бил прибран от брат си, след като със заповед на компетентен орган двамата са получили забрана да доближават семейството заради упражнявано насилие. Фахри обаче нощувал в полуразрушената съблекалня на стадиона и се чувствал ужасно.

Разковничето в този случай е какво са се договорили тримата – бащата, чичото и Фахри вечерта преди убийствата.

