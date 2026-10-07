Кандидат за кмет у нас е открит мъртъв

Кандидатът за кмет на Мало Конаре Дончо Цървуланов е открит мъртъв в гараж в селото само 11 дни преди частичните избори. 42-годишният мъж беше един от тримата кандидати за кметския пост на вота, насрочен за 18 октомври.

Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112 от жител на Мало Конаре, който съобщил, че е открил свой приятел починал в гаража на къщата му. На място незабавно са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик.

В гаражното помещение полицаите открили тялото на 42-годишния мъж. Самоличността му като Дончо Цървуланов е потвърдена от говорителя на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Извършен е оглед от дежурна група на полицията в присъствието на съдебен лекар. По първоначални данни по тялото няма следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде установена след извършването на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Цървуланов беше регистриран като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, за частичните избори за кмет на Мало Конаре на 18 октомври. Той вече беше печелил кметския пост на частичните избори през март тази година, но впоследствие правомощията му бяха прекратени, след като не заличил участието си в търговско дружество в предвидения от закона срок.

Така се стигна до насрочването на нов вот през октомври. За кметския пост бяха регистрирани трима кандидати, сред които и Цървуланов.

Смъртта му идва в разгара на кампанията и броени дни преди жителите на Мало Конаре отново да трябва да изберат кой да управлява селото.