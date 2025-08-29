Голям кютек в Сандански! Много алкохол и счупени глави

В Сандански масов бой вдигна полицията на крак снощи около 22 часа.

Група мъже се млатили с тояги и всякакви подръчни оръжия, след скандал за навес. Екшънът се разиграл на улица "Зарово" в курортния град, уточнява Struma.com.

Спорът започнал за навес, който пречел на съседи. Сбили се най-напред трима мъже, към тях се присъединили още трима, а след това десетки се намесили и станал страшен въргал.

Полицията едва успяла да укроти разярените мъже.

След побоя трима са арестувани, които са инициирали боя, а един от тях 38-годишният Здравко е с черепно мозъчна травма, мозъчен кръвоизлив, настанен в болница "Пирогов" с опасност за живота.

Екшънът е станал и след употреба на алкохол.

Днес полицията привиква за разпит свидетели на бруталния побой, който застрашава живота на един от участниците, а другите са с повърхностни наранявания.

Същевременно и към момента на окървавената улица и в квартала има засилено полицейско присъствие.

