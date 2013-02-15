Адвокат набедил бургаския прокурор за подкуп

Бургас. Задържаният зам.-окръжен прокурор на Бургас е освободен поради липса на доказателства за извършено престъпление. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура.

След извършване на внимателен анализ на събраните по делото материали е установено, че по отношение на зам.-административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Ангел Георгиев категорично не са налице никакви доказателства за извършено престъпление от общ характер. Съобразно събраните доказателства на адвокат М.С. предстои да бъде повдигнато обвинение за измама.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за поискан от прокурор Ангел Георгиев подкуп в размер на 8 хил. лв., от обвиняем по наказателно производство, наблюдавано и ръководено от прокурора. Вчера, на 14 февруари 2013 г., в гр. Бургас, по реда на Закона за МВР са били задържани прокурор Ангел Георгиев и адвокатът на обвиняемия - М.С.. В рамките на 24-часовото им законно задържане са извършени активни действия по разследването, в хода на които не са събрани каквито и да било доказателства за извършено престъпление от прокурор Георгиев.

Установено е, че адвокат М.С. е искал от клиента си 8 хил. лв., на когото е обяснил, въвеждайки го в заблуждение, че парите се искат от прокурора, за да извърши неправомерни действия по досъдебното производство. М.С. е симулирал и провеждане на среща с прокурор Георгиев, за да създаде впечатление у клиента си, че в действителност прокурорът иска подкуп. Доказателствата по делото сочат, че Ангел Георгиев нито е искал, нито е получавал пари, във връзка с ръководеното от него наказателно производство, а адвокат М.С. е злоупотребил с името му.

Няма доказателства, че прокурор Ангел Георгиев е подозирал за намерението и действията на адвоката.

Процесуално-следствените действия по досъдебното производство продължават, съобщиха от прокуратурата.