,Сърце и Мозък‘ ще отбележи Световния ден на сърцето с първи Национален турнир по тенис на корт

Първи Национален есенен турнир по тенис на корт за лекари от всички специалности организира ,Сърце и Мозък‘. Инициативата е на проф. Вилиян Платиканов, специалист по анестезиология и интензивно лечение.

На 27 и 28 септември 2025 г. лекари от цялата страна ще се съберат на тенис кортовете в Национален парк „Кайлъка“, за да премерят сили в любимия си спорт. Участие са заявили десетки специалисти от Плевен, София, Варна, Бургас, Русе, които съчетават професионализма в своята медицинска област и любовта към тенис играта.

Според предварително заявеното участие на корта ще се проведат индивидуален турнир, турнир по двойки мъже и смесени двойки. Предвидени са много изненади и награди както за играчите, така и за публиката.

Официалното откриване ще бъде на 27 септември от 9 часа, а двубоите започват веднага след това. В 18 часа е предвиден демонстрационен мач. Полуфиналите и финалите ще се проведат на следващия ден. Официалната церемония по награждаване на победителите ще бъде в 12 часа на 28 септември.

Идеята е турнирът да се превърне в традиционен. Той се организира и по повод Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември. Според кардиолозите, тенисът на корт е спортът, който най-добре влияе на сърцето и намалява риска от сърдечносъдови заболявания и хипертония, наднормено тегло и стрес. Играта е комплексна тренировка за мускулите на цялото тяло, сърцето и ума.

Научно изследване от 2016 г., базирано на работата на осем специалисти от различни специалности и със съдействието на Оксфордския университет, определя тениса за най-полезния спорт за здравето на хората след 40-годишна възраст, а неговото здравословно влияние продължава през цялата продължителност на човешкия живот. Личният пример на лекарите участници в турнира е показателен.



