С кофеин или без? Кое кафе е по-полезно

Дебатите около кафето никога не стихват – едни не признават нищо освен силно еспресо, други залагат на по-леко филтрирано кафе, а навиците за консумация са отделна тема. Въпреки че ползите от сутрешната чаша са добре документирани, сред любителите на напитката остава един устойчив въпрос: кое е по-добро за здравето – кофеиновото или безкофеиновото кафе? По темата споделят експертни мнения, цитирани от Prevention.

Безкофеиново срещу кофеиново кафе – какво ги отличава

Съществената разлика между стандартното и безкофеиновото кафе е начинът на обработка на зърната, обяснява Анар Алидина, регистриран диетолог от Торонто. При безкофеиновото кафе кофеинът се отстранява чрез специален процес още преди печенето, което значително намалява съдържанието му в готовата напитка.

Кофеинът не се елиминира напълно, но количеството му е значително по-ниско. По данни на Вики Кьониг, регистриран диетолог от Ню Палц, Ню Йорк, безкофеиновото кафе съдържа около 2-10 мг кофеин в чаша от 225 мл, в зависимост от сорта и използвания метод за декофеинизация. За сравнение, стандартното кафе обикновено осигурява между 95 и 165 мг кофеин на порция.

И двата вида кафе носят ползи

Кафеените зърна са естествен източник на антиоксиданти като полифеноли, хлорогенова и ферулова киселина. Именно тези растителни съединения стоят зад голяма част от положителния ефект на кафето върху здравето и добрата новина е, че те се запазват в значителна степен и след процеса на декофеинизация.

„Това означава, че безкофеиновото кафе предлага почти същите здравословни ползи като обикновеното, но без стимулиращия ефект на кофеина“, посочва Алидина. От тази гледна точка въпросът не е кой вид кафе е „по-здравословен“, а колко кофеин приемаме общо през деня.

Кьониг допълва, че редица изследвания свързват както кофеиновото, така и безкофеиновото кафе с по-ниска обща смъртност. Това показва, че ползите от напитката не се дължат само на кофеина, тъй като кафето съдържа над 100 различни биоактивни съединения.

Безкофеиновото кафе – кога е по-добър избор

Макар двата вида кафе да имат сходен профил на ползи, съществуват и разлики, които надхвърлят ефекта на ободряване. Безкофеиновото кафе запазва антиоксидантите, но не стимулира нервната система, което го прави по-подходящо за хора с високо кръвно налягане или чувствителен стомах.

Същевременно методите за премахване на кофеина, особено тези с използване на разтворители, могат да повишат киселинността на напитката и да повлияят върху калциевия баланс. За повечето здрави хора това не е проблем, но при чувствителен стомах или недостиг на калций е препоръчително консумацията на кафе да бъде ограничена.

Кьониг отбелязва, че прекомерният прием на кофеин може да доведе до раздразнителност, тревожност, учестен пулс, стомашен дискомфорт, безсъние и нервност. Освен това кофеинът е пристрастяващ, а рязкото му намаляване при преминаване към безкофеиново кафе може да причини главоболие, умора, сънливост, понижена концентрация и депресивно настроение.

Независимо от избора, специалистите напомнят, че големите количества захар или сметана могат значително да намалят здравословния ефект на кафето.

Какво казват лекарите в крайна сметка

Според експертите основните ползи от кафето идват от антиоксидантите и растителните съединения, които присъстват в почти еднакви количества и в двата вида напитка. При умерена консумация и без прекомерни добавки нито кофеиновото, нито безкофеиновото кафе има ясно предимство пред другото.

В крайна сметка изборът между тях зависи най-вече от индивидуалната чувствителност към кофеина и личните предпочитания, а не от категорична разлика в здравословния ефект.

