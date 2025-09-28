Пирогов отбелязва Деня на сърцето с безплатни прегледи и съвети

Световният ден на сърцето носи не само символика, но и реална възможност за профилактика. Днес, 28 септември, Университетската спешна болница „Пирогов“ отваря врати за

безплатни кардиологични прегледи, насочени към хора, преживели инфаркт или със стентирани артерии.

Лекарите използват инициативата, за да напомнят, че редовната профилактика и грижата за психичното здраве са ключови за предпазване от сърдечно-съдови заболявания.

Ден на отворени врати за сърцето

Прегледите се провеждат от 8 часа на партерния етаж на клиниката по кардиология на „Пирогов“. Екипът, ръководен от проф. Мария Миланова, подчертава, че кампанията е насочена към най-рисковите пациенти – тези със стентове или преживян инфаркт. „Всеки човек ежегодно трябва да минава на профилактичен преглед и да пуска базови лабораторни изследвания. Това е ключът към ранното откриване и контрол на сърдечно-съдовите заболявания“, казва професорът пред Нова телевизия.

Стресът – скритият враг

Специалистите напомнят, че не само високото кръвно или холестеролът застрашават сърцето. Силните емоции, включително тези около спортни събития, могат да предизвикат опасни колебания в кръвното налягане. „След премахването на стресовия фактор кръвното налягане обикновено се нормализира. При повтарящи се високи стойности задължително трябва да се потърси лекар“, предупреждава д-р Димитър Валериев. За първи път Европейският кардиологичен конгрес официално призна връзката между психичното здраве, хроничния стрес и сърдечните заболявания.

Климатът и сезоните като рисков фактор

Рязката смяна на температурите и магнитните бури също увеличават случаите на остри коронарни синдроми, ритъмни нарушения и сърдечна недостатъчност, обяснява проф. Миланова. Тя съветва хората с високо кръвно да следят стойностите си внимателно, защото през есента може да се наложи корекция на терапията: „Ниските температури водят до спазъм на съдовете и това е директен риск.“

Жените – често пренебрегвани пациенти

При жените инфарктът нерядко протича с нетипични симптоми като задух или необяснима слабост, което забавя диагнозата. „Нежният пол често неглижира собствените си симптоми, защото се грижи за близките си. Това води до по-късно търсене на медицинска помощ“, подчертава проф. Миланова. Тя заключава с призив: „Пациентите трябва да се отнасят с любов към себе си. След 30-годишна възраст е препоръчително да посещаваме кардиолог, дори при липса на симптоми.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com