Първи случай на треска чикунгуня у нас. За кого е опасна

Регистриран е първият случай на треска чикунгуня в България, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. По думите му заразеният е бил на почивка на Сейшелските острови. „Миналата година имахме случаи на коремен тиф, „внос“ от Индия, всяка година обичайно се регистрират и по два - три случая на малария“, посочи експертът.

Той каза още, че заразеният с треска чикунгуня вече е добре, няма да се стигне до усложнения или до фатален изход. Важното е обаче приносителите на такива редки болести да бъдат откривани навреме от системата за надзор, за да нямат контакти у нас и да не се превърнат „вносните“ случаи в местни, подчерта Кунчев.

Чикунгуня е вирусно заболяване, предавано чрез ухапване от комари (вид Аедес), не се предава от човек на човек. Симптомите включват внезапна треска, силни ставни болки, мускулна слабост, обрив и умора. Обикновено се подобряват в рамките на седмица, но болката в ставите може да продължи с месеци, дори години. Рискът от фатален изход е малък, но възрастните хора и децата са уязвими.

Епидемичните огнища са типични за тропиците, но настоящата вълна е изключителна за Китай, където заболяването досега не е било ендемично.

През юни–юли 2025 година избухна внезапен скок на случаите. Само в една седмица бяха регистрирани близо 3 000 нови заразени в Гуандун, а в момента заболяването е установено в поне 12 града, в това число и Хонконг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com