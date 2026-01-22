Горещ или студен? Кой чай е по-полезен за здравето

Студеният чай се приготвя чрез накисване на чаени листа в студена вода или мляко в продължение на няколко часа, а понякога и за цяла нощ. Поддръжниците на този метод твърдят, че така се съхраняват повече полезни съединения, включително антиоксиданти и полифеноли, отколкото при класическото запарване с гореща вода. Дали това действително е така и има ли реална полза за здравето, обясняват експерти, цитирани от VerywellHealth.

Наистина ли студената вода има значение?

Научните изследвания по темата са сравнително малко и не дават еднозначен отговор. Проучване от 2010 г. показва, че при белия чай студеното запарване може да доведе до по-високи нива на антиоксиданти в сравнение с горещото. При зеления чай обаче резултатите са различни – горещата вода извлича повече активни съединения, което подсказва, че част от полезните вещества се освобождават по-ефективно именно при нагряване.

Това означава, че ефектът зависи не само от температурата, но и от конкретния вид чай. Според специалистите разликата между студено и горещо запарване често се свежда повече до вкусовите качества. Студено запареният чай обикновено е по-мек и по-малко горчив, което го прави предпочитан избор за хора, чувствителни към силния вкус на класическия чай.

Какви са ползите за здравето от чая?

Независимо от начина на приготвяне, чаят запазва редица полезни свойства. Редовната му консумация е свързана с леко понижен риск от сърдечно-съдови заболявания, включително инфаркт. Някои изследвания показват, че две до три чаши зелен или черен чай дневно могат да окажат благоприятен ефект върху кръвното налягане и нивата на LDL холестерола.

Чаят, особено зеленият, е асоцииран и със снижен риск от инсулт. Данните сочат, че хората, които редовно пият по три или повече чаши дневно, имат значително по-нисък риск в сравнение с тези, които рядко консумират чай. Съществуват и наблюдения за потенциална полза за мозъка – редовното пиене на чай може да подпомогне когнитивните функции и да намали вероятността от деменция и болестта на Алцхаймер, вероятно чрез ограничаване на възпалението и натрупването на вредни протеини.

Някои изследвания свързват чая и с леко понижаване на риска от определени видове рак, като тези на устната кухина и пикочния мехур, макар данните да са противоречиви и недостатъчни за по-честите онкологични заболявания. Общото между всички видове чай остава съдържанието на антиоксиданти и противовъзпалителни растителни съединения, които могат да допринасят за по-добро общо здраве, независимо дали напитката е приготвена студена или гореща.

