Славим двама велики светци и отправяме молитви на днешния църковен празник

На 1 ноември православната ни църква почита паметта на светите братя Козма и Дамян. Те се занимавали с медицина, притежавали дара на чудотворството и можели да лекуват най-тежките заболявания.

Козма и Дамян

Двамата са живели през ІІ-ІІІ век в Мала Азия. Останали без баща в ранна възраст; майка им ги възпитава в християнски традиции. Братята имали дарбата на лечители, затова били изпратени да учат медицина. Козма и Дамян също притежавали дара на чудотворството: с помощта на молитва те можели дори да излекуват най-тежка болест. Но никога не искали пари за това, тъй като спазваха заповедта на Христос - „Безплатно сте получили, даром давайте“.

Според легендата братята веднъж излекували жена, която била изоставена от лекарите. В знак на благодарност тя донесла на Дамян три яйца и го убедила да ги вземе в името на Света Троица. Козма разбрал за това и се ядосал, че брат му приел жената да му плати с яйца. Освен това той бил толкова разстроен от постъпката на брат си, че поискал да бъде погребан отделно от него.

Първи умира Козма, а когато Дамян умира, хората започват да мислят как да го погребат - заедно или отделно от брат му. В този момент, според легендата, се случило чудо: камилата внезапно проговорила и казала, че трябва да бъдат погребани заедно, тъй като Дамян приел дара от почит към Светата Троица.

Традиции и обичаи за 1 ноември

Въз основа на знаците на деня предците ни са правили гадания каква ще бъде зимата и пролетта:

ако има киша и мръсотия - истинската зима ще започне след 4 седмици;

ако птиците летят високо - ще има много сняг, а ако летят ниско - няма да има валежи;

ако има студ и сняг на този ден - това вещае късна и студена пролет.

Предците ни са почитали Козма и Дамян като пазители на огнището.

На този ден не трябва да отказвате милостиня и помощ, да се отдавате на униние и тъга, също трябва да бъдете особено внимателни по въпросите с парите и да избягвате безсмислените разходи, това може да доведе до бедност.

На православния празник днес се отправят молитви към светците Козма и Дамян, които се смятат за покровители на лекарите. Според легендата братята са лекували не само хора, но и животни, затова се смятат и за закрилници на домашните животни и птици. Вярващите се молят на светиите за здраве, за изцеление от различни болести, за щастлив семеен живот, неомъжените момичета за надеждни съпрузи, а също и за помощ в обучението.

