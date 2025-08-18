Почитаме Небесния покровител на България! Три тежки забрани

На 18 август Българската православна църква с благоговение отбелязва Успението на св. Иван Рилски Чудотворец – най-почитания български светец и закрилник на народа

Денят е съпроводен с богослужебни ритуали, древни традиции и позабравени обреди, включително специфични забрани, които подкрепят благочестивото тържество.

Святият празник и ритуалите

На 17 август вечерта, в навечерието на празника, обикновено се отслужва всенощно бдение в Рилската света обител. Бдението продължава до изгрева на следващата сутрин и е съпроводено със възвишени молитви и песнопения, изпълнени от сборен псалтен хор.

След това на 18 август сутринта се провежда Божествена литургия с изнасяне на мощите за поклонение, което събира хиляди поклонници.

В навечерието броят на вярващите, прекарващи нощта в манастира, е значителен – молитвите, произнесени след 20:00 ч., се смятат за особено благодатни.

Три тежки забрани

В народните вярвания, съпътстващи празника, са съхранени редица забрани, които символично подчертават уважението към светия:

Животните и каруците не трябва да се използват. Според поверието, на този ден е забранено пренасянето и жигосването на добитък , както и впрягането на каруцата.

Подстригването на косата е обвързано с негатив – вярва се, че онзи, който подстриже косата си , рискува да загуби жизнена сила.

Мързелът и злословенето също са строго изключени – на празника се търси духовна бодрост и взаимен мир, а говоренето зад гърба на други се счита за неуместно.

Актуалност и духовен смисъл

Тези традиции утвърждават основни нравствени послания: уважение към святото, скромност, активно участие в духовния живот и отстояване на етични ценности дори в ежедневните навици.

В съвременната действителност, изпълнена със социални и икономически предизвикателства, личността и идеалите на св. Иван Рилски продължават да вдъхновяват. Примерът му да живеем в смирение, молитва и духовна чистота, е може би по‑актуален от всякога.

