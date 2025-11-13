Почитаме могъщ светец. 3 строги забрани

На 13 ноември Българската православна църква почита един от най-великите учители и проповедници на вярата – Свети Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски. Наричан „златоуст“ заради силата на словото си, той е сред тримата „вселенски светители“ заедно със св. Василий Велики и св. Григорий Богослов.

Кой е Свети Йоан Златоуст

Свети Йоан е роден в Антиохия през IV век. След дълбоко образование в християнската вяра и блестяща кариера на проповедник, той става архиепископ на Константинопол. Йоан Златоуст се отличава с изключителна преданост към справедливостта и бедните, както и с безкомпромисната си позиция срещу лицемерието и алчността на властимащите. Поради смелостта си е изпратен на заточение, където и умира. По-късно Църквата го причислява към най-големите си светци.

Традиции и обичаи на този ден

На 13 ноември вярващите отиват на света литургия в чест на светеца. В много храмове се извършва молебен за здраве и благополучие, а в някои краища на страната хората палят свещи за покров и закрила на дома.

Денят на Св. Йоан Златоуст е важен ориентир преди Коледните пости, които започват на 15 ноември. Затова народът го нарича още „Златоустовден“ и го смята за последния ден, в който може да се яде месо преди заговезните. На трапезата се слагат месни ястия, хляб и вино, а вечерта семейството се събира за обща молитва.

Поверия и народни вярвания

🔹 Смята се, че на този ден не се работи тежка полска работа, за да не разгневите светеца.

🔹 Жените не перат и не шият, защото според поверието иглата може „да ослепи“ очите на домакинята.

🔹 Хората вярват, че който помогне на беден или дари храна, ще има здраве и изобилие през зимата.

🔹 Денят е подходящ за прошка и примирие – според легендата Св. Йоан не понасял злоба и клевета, затова се смята, че всеки, който се помири днес, ще привлече благоденствие в дома си.

Символика и послание

И до днес св. Йоан Златоуст е пример за духовна сила и честност. Неговите проповеди за милосърдието, любовта и покаянието продължават да звучат актуално.

На този ден вярващите си пожелават „златна реч и чисто сърце“ – по образа на светеца, който превърнал словото в оръжие на доброто.

Имен ден днес празнуват: Йоан, Йоана, Златка, Златозар и производните им

