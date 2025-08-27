Народът гадае за есента на днешния църковен празник

Православната църква отбелязва на 27 август деня в памет на св. Пимен Велики.

Пимен бил роден в Египет през 340 г. Още като млад, положил обет за мълчание и отречение от света, и се оттеглил в пустинен манастир близо до Диоклес. С него били и братята му - по-големият Анувий и по-младият, неизвестен по име.

Свети Пимен, прекарвайки дни и години в пост и непрестанно пребъдвайки в молитва, се отличавал с монашески добродетели и с Божията помощ смело вдигал оръжие срещу невидимия противник. Той умъртвил плътта му, изтощавайки я, с голям труд и я подчинил да служи на духа. Заради делото си той се изкачил до върха на безстрастието и станал най-славният от всички пустинни отци.

След известно време владетелят на страната пожелал да види преподобни Пимен и изпратил пратеник при него с молба да му позволи да дойде при преподобния. Недоволен от отказа, владетелят затворил племенника на монаха Пимен и казал на майка му (сестрата на светеца), че ако Пимен дойде при него, той ще освободи сина й, но ако не, ще го умъртви. Пимен отговорил с достойнство и владетелят бил изненадан от разума и добродетелта му, осъзнавайки, че той е истински светец на Бога. Владетелят освободил младежа. Преподобният Пимен, избягвайки суетната слава и човешките почести, дълго време скитал из различни страни.

След това отново се установил в египетската пустиня и остава там до смъртта си, угаждайки на Бога с пости, но в същото време не изоставяйки хората със своите наставления, отличаващи се с голямо благоразумие, много от които са запазени в книгите на отците и не са загубили своето назидателно значение и до днес. Монах Пимен умира на 110 години. Смъртта му настъпва около 450 г.

Традиции и обичаи за 27 август

Ако на празника на св. Пимен има силна гръмотевична буря, есента ще е топла. Ако има много офика, тогава есента ще бъде дъждовна, а зимата ще бъде мразовита и снежна. Ако има много жълъди, тогава зимата ще бъде много студена. Ако на небето има много облаци, очакват се кратки дъждове.

На този ден не е разрешено да се карате, да ругаете или да използвате нецензурни думи. Забранено е да се дават пари назаем. Също така не трябва да ходите боси в росата. Не трябва да ядете плодове от офика, както и да чупите клони от дървото.

