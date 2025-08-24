Много строги забрани се спазват на днешния православен празник

Православната църква почита на 24 август паметта на Свети Евтихий, ученик на Йоан Богослов и епископ на Севастия.

Народът нарича празника Евтихий Тих, а денят е бил посветен на събирането на ленено семе. Също така нашите предци внимателно са наблюдавали времето, като е добра поличба то да е тихо и безветрено.

Страданията на Свети Евтихий

Евтихий, архиепископ на Константинопол, е роден в село, наречено „Божествено“ във Фригийската област. Баща му Александър бил воин, а майка му Синезия била дъщеря на свещеник от църквата на Августополис на Исихий. Свети Евтихий получава първоначалното си образование и християнско възпитание от своя дядо свещеник. Веднъж, по време на детска игра, момчето написа името си с титлата патриарх и по този начин предсказал бъдещата си служба. На 12-годишна възраст е бил изпратен в Константинопол, за да получи допълнително образование. Младежът успял да изучи науките и разбрал, че човешката мъдрост е нищо пред учението на Божественото Откровение. Решил да се отдаде на монашески живот. Свети Евтихий се оттеглил в един от Амасийските манастири и там приел ангелски сан. По време на строгия си живот той бил възведен за архимандрит на всички Амасийски манастири, а през 552 г. бил възведен на патриаршески престол.

Когато се подготвял за свикването на Петия вселенски събор при светия блажен цар Юстиниан (527–565), митрополитът на Амасия бил болен и изпратил вместо него свети Евтихий. В Константинопол възрастният патриарх Свети Мина (536–552 г.) видял блажения Евтихий и предсказал, че той ще бъде патриарх след него. След смъртта на светия патриарх Мина апостол Петър се явил във видение на император Юстиниан и като посочил с ръката си Евтихий, казал: „Нека той бъде поставен за ваш епископ“.

В началото на патриаршеското служение на свети Евтихий бил свикан Петият вселенски събор (553 г.), на който отците осъдили появилите се ереси и ги анатемосали. Въпреки това, няколко години по-късно в Църквата се появи нова ерес.

Свети Евтихий смело разобличил тази ерес, но император Юстиниан, който сам бил склонен към нея, стоварил гнева си върху светеца. По заповед на императора войници хванали светеца в храма, разкъсали патриаршеските му одежди и го изпратили на заточение в Амасийския манастир (през 565 г.).

Светецът кротко понесъл заточението си, останал в манастира в пост и молитва и извършил много чудеса и изцеления.

Традиции и обичаи за 24 август

На този ден не трябва да се кълне и да клюкарства, но в същото време, според традицията, започваха женските „сбирки“, на които жените пеят песни. Смятало се, че злите езици могат да донесат много по-голямо нещастие на тези, които говорят най-много.

Денят е изпълнен с особена мистика. Предците ни са вярвали, че не трябва да се гледа дълго в зората. Също така в никакъв случай не трябва да следвате неволята, която може да се види в покрайнините на селото и близо до гората - предците ни са вярвали, че това са душите на умрелите от лоша смърт, които примамват лековерни и небрежни хора в непроходими гъсталаци.

Предците ни са наблюдавали и вятъра като са се молили той да не е силен. Това може да се обясни с факта, че поривите могат лесно да разпръснат ленени семена в полето.

Освен това на този ден жените извършвали ритуали за призоваване на късмет и просперитет през цялата есен.

