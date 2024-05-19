Избраха и втория кандидат за Сливенски митрополит

След като Знеполският епископ Арсений, викарий на Пловдивския митрополит Николай, стана първия кандидат за Сливенски митрополит, епархийските избиратели посочиха и втория.

Избраха първия кандидат за Сливенски митрополит

На първия тур 21 гласа събра Мелнишкият епископ Герасим, един глас не му достигна, за да бъде предложен за митрополит.

Ръкоположен е за епископ през 2016 година лично от патриарх Неофит. Епископ Герасим е главен секретар на Светия синод.

На втория тур Герасим събра 25 гласа и е вторият предложен за Сливенски митрополит, съобщава БНТ.

Светият синод трябва да утвърди канонично един от двамата избрани - Арсений или Герасим.

На 25 май Светият синод ще одобри или отхвърли днешния избор. Ако го одобри, на 26 май ще утвърди един от двамата за Сливенски митрополит.

Петима епархийски избиратели са подписали протокола с особено мнение. Смятат, че при гласуването на първия тур невалидните бюлетини са 5, а не 2.

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