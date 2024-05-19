Избраха първия кандидат за Сливенски митрополит

Знеполският епископ Арсений, викарий на пловдивския митрополит Николай, е първият избран кандидат за Сливенски митрополит. Той събра 26 от общо 42 гласа на първия тур на епархийското гласуване, съобщава БНТ.

Епископ Арсений е на 37 години. Ръкоположен и в епископски сан от покойния сливенски митрополит Йоаникий.

Смята се, че е духовно чудо на дядо Йоаникий и сега има шанс да седне в митрополитския престол.

Епархийските избиратели обаче трябва да посочат още един кандидат. На първия тур 21 гласа събра Мелнишкият епископ Герасим, един глас не му достигна, за да бъде предложен за митрополит.

Ръкоположен е за епископ през 2016 година лично от патриарх Неофит. Епископ Герасим е главен секретар на Светия синод.

Вторият посочен за митрополит ще бъде избран на втори тур.

Следващата неделя Светият синод трябва канонично да утвърди един от двамата за следващ Сливенски митрополит.

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