Църквата чества голямо събитие, свързано с Христос

16 август е денят, в който православната църква почита паметта на свещеномъченик Диомед. Чества се пренасянето на неръкотворния образ на Исус Христос.

Живял през 3 век в Мала Азия, вероятно в град Тарсус (днешна територия на Турция), Диомед е бил роден в знатно семейство и от детството си притежавал дарбата да лекува. Той станал лекар, но не само лекувал телата на хората, но и проповядвал християнската вяра, помагайки на хората да намерят духовно здраве. Диомед не искал възнаграждение от труда си, защото вярвал, че този дар му е даден от Бога, за да служи на другите.

Заради дейността си е арестуван по заповед на римския император Диоклециан, известен с гоненията си срещу християните. Свети Диомед смело отказал да се отрече от вярата си и продължил да прославя Исус Христос, въпреки заплахите. Той бил жестоко измъчван и накрая екзекутиран чрез отрязване на главата.

Има легенда, че след екзекуцията, когато тялото на Диомед било донесено на владетеля, който наредил смъртта му, той ослепял. Смята се, че това е Божието наказание за мъченическата смърт на светеца.

Неръкотворният образ на Господ Исус Христос

Това изображение възниква след като Исус Христос докосва с кърпа лицето си, оставяйки изображението си върху нея.

Има няколко легенди за произхода на това изображение. Една от тях разказва за владетеля на Едеса Авгар V, който страдал от тежко заболяване. Като чул за чудесата на Исус, той изпратил своя художник Анания да нарисува портрет на Христос. Анания обаче не успял да се справи с това поради сиянието, излъчвано от лицето на Исус. Тогава Исус притиснал платното към лицето Си и Неговият образ се отразил по чуден начин върху него. Това изображение е било донесено на Абгар, който бил изцелен, след като го докоснал.

Друга версия на легендата, по-често срещана в католическата църква, разказва за благочестива жена, Вероника, която дала на Исус носна кърпа, докато носел кръста му към Голгота. Исус изтрил лицето си лика Му останал върху кърпичката. Това изображение става първата икона в историята и е от голямо значение за християнската традиция.

Традиции и обичаи за 16 август

Ако на сутринта тревата е покрита със скреж, това означава, че на следващата година ще има голяма реколта. Ако времето е хубаво, това вещае, че пролетта ще дойде рано. При изгрев слънце червеното небе означава ветровито време.

Смята се, че на този ден не бива да се гледате в огледалото. Това правило важи особено за момичетата. В противен случай огледалото ще отнеме цялата им енергия и красота. Също така не трябва да гадаете, защото нещастията ще влязат в живота ви.

На този ден нашите предци са извършвали ритуали срещу безсъние и кошмари. Ако сте сънували нещо лошо, вземете 12 билки, завържете ги с червен вълнен конец и след това изметете леглото на нивото на възглавницата с тях.

