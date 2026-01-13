13 януари - църковен празник с много знаци и забрани

На 13 януари православната традиция съчетава паметта за мъченици със строги нравствени правила и богати народни вярвания. Денят е свързан с милосърдие, внимание към ближните и особена почит към домашните животни. Според обичаите това е време за смирение, избягване на конфликти и следване на знаците на природата.

Традиции, поверия и знаци за деня

В народните вярвания този ден е наситен със знаци, по които се гадае за времето и за бъдещата реколта. Особено внимание се обръща на поведението на котките, които се смятат за своеобразни „вестители“ на времето. Ако котка крие лицето си, се очаква застудяване, а ако облизва лапите си – времето ще се проясни. Когато животното се търкаля по пода, според поверието идва размразяване, а ако трие гърба си в стената – предстои лошо време.

Смята се още, че ако денят е необичайно топъл, лятото също ще бъде топло. Слана по клоните на дърветата е добър знак за обилна реколта и много мед през летните месеци. Затова хората наблюдават природата с особено внимание.

Забрани и нравствени правила

Църквата осъжда мързела, алчността, завистта и отмъщението. На този ден не бива да се отказва помощ, да се обиждат хора или да се използва груб и нецензурен език. Народната мъдрост добавя и редица практични забрани – не се препоръчва тежък физически труд, кавги, вземане или даване назаем, както и излизане навън без сериозна причина, особено в студено време.

Особено строги са поверията, свързани с животните. Забранено е да се обиждат или нараняват котки, защото според легендата една котка е утешавала мъченика Ермил по време на страданията му. Хората вярват, че който удари или прогони котка в този ден, може да си навлече дълги години нещастие. Дори заспиването до котка се е смятало за опасно – според старите вярвания това можело да донесе объркване на ума.

Какво е позволено и насърчавано

Денят се смята за подходящ за семейно общуване, спокойствие и добри дела. Съществува поверие, че ако в дома има болен човек, той трябва да седне или легне на мястото, където най-често стои котката – вярва се, че това ще ускори оздравяването му. Силно се насърчава и помощта към нуждаещите се – според традицията, ако човек помогне седем пъти, ще му бъдат простени седем гряха.

Паметта за светците мъченици

На този ден църквата почита свети Ермил, свети Стратоник и свети Петър Анийски. Ермил и Стратоник са живели през III–IV век в град Сингидон, днешен Белград. Ермил бил дякон и проповедник на християнската вяра, заради което бил подложен на жестоки мъчения и хвърлен в река Дунав. Стратоник, негов приятел и тъмничар, открито изповядал християнството и споделил същата съдба.

Свети Петър Анийски, родом от Палестина, също отказал да се отрече от вярата си и да се поклони на идолите. Заради това бил изгорен на клада и почитан като великомъченик. В молитвите си вярващите се обръщат към тези светци за укрепване на вярата, търпение и духовна сила пред житейските изпитания.

