Това са най-шантавите футболни фенове!

Те са повече от фенове - някои са легенди на трибуните, а други в интернет. За някои любовта към отбора е просто хоби, за други е начин на живот, религия и дори жертва.

Във всеки край на света има такива герои на страстта - хора, които ще извървят хиляди километри, ще жертват комфорта си или ще татуират емблемата на сърцето си върху кожата.

За тях няма значение дали любимият им отбор печели, или губи - важно е да бъдат там, да пеят, да вярват и да вдъхновяват останалите.

Образи, които няма как да бъдат забравени. Сред тях има и двама българия, като тази седмица дойде тъжната новина, че единият от тях е починал.

Франк Илет - "Юнайтед Странд"

29-годишният фен на "Манчестър Юнайтед" се зарича да не подстригва косата си, докато отборът му не направи пет поредни победи. Година по-късно "Юнайтед" още не е изпълнил това условие, а косата на Франк вече е легендарна в социалните мрежи - дори я боядиса в червено наскоро по случай годишнината.

Той брои дните онлайн и се превърна в интернет сензация, след като събра стотици хиляди последователи. Днес е не просто фен, а символ на търпението и вярата в отбора.

Джон Уестуд - човекът, който се прекръсти на "Портсмут"

Джон Антъни Уестуд официално сменя името си на "Джон Антъни Портсмут Уестуд", за да покаже вечната си вярност към любимия си клуб. Той носи цилиндър в синьо-бяло, бие корабна камбана на всеки мач и има десетки татуировки с емблемата на "Портсмут".

Не пропуска нито едно гостуване и е готов да гледа мачовете дори отвън, когато феновете не са допускани. За мнозина е "най-откаченият, но и най-верният фен" в Англия.

Маноло "Ел дел Бомбо" - тъпанджията на Испания

Покойният Маноло беше символ на испанския футбол. Над 40 години той не пропускаше нито един мач на националния отбор на Испания, следвайки го по целия свят с огромния си тъпан.

Продава собствения си бар, за да може да пътува по турнирите и е присъствал на 10 световни първенства. За испанците Маноло е много повече от фен - той е част от футболната им душа.

Майкъл Кълън - "Спийдо Мик"

Фенът на "Евертън", известен като "Спийдо Мик", е легенда във Великобритания. Той тръгва пеша на 1600 километра през зимата, облечен единствено с бански и шал на отбора, за да събира пари за благотворителност.

Кълън е събрал над 1 милион паунда, но и безброй усмивки по пътя си. Неговата история показва, че дори лудостта може да има сърце.

Ектор Чавес "Ел Карамело" - бонбонът на Мексико

Ектор Чавес не е пропуснал нито едно световно първенство от 1986 г. насам.

Известен с шарените си костюми и широката усмивка, той олицетворява мексиканската футболна душа. Чавес твърди, че е изгледал над 450 мача на националния си тим и се смята за "посланик на мексиканските фенове". За него всяка среща е празник, а всеки стадион - дом.

Кловис Фернандеш - "Гаучо да Копа"

Кловис остава в историята с емблематичната снимка, на която плаче, прегърнал копие на Световната купа след загубата на родната му Бразилия с 1:7 от Германия през 2014 г. Малко след това великодушно я подава на немски фен с думите: "Вие я заслужавате".

Гаучо да Копа следва Бразилия по всички континенти и става символ на страст и спортсменство. Днес неговите синове продължават традицията му и носят духа му по стадионите.

Марин Левиджов - "Манчестър Юнайтед от Свищов"

Марин Левиджов се превърна в легенда, след като реши официално да си смени името на "Манчестър Юнайтед" след паметния финал през 1999 г., а малко по-късно си татуира емблемата на тима на челото.

В разговор с "България Днес" той споделя с горчивина, че славата му не е донесла щастие: "Положението ми е много сериозно! От две години нямам работа. Абсолютно сам съм."

Въпреки трудностите Левиджов остана пламенен фен и не спираше да брани честта на любимия клуб, като не крие гнева си към настоящите собственици - фамилия Глейзър: "Намразих ги от дъното на душата си, когато взеха клуба. Проклел съм ги!"

За съжаление тези дни дойде и новината, че Левиджов починал внезапно на 62 години.

Константин Капчин - гласът на "Пирин"

Благоевградският фен е жива легенда по трибуните - вече повече от 15 години не е пропуснал мач на любимия "Пирин" и е шеф на фен клуба на отбора.

Става известен още като тийнейджър с телевизионно интервю, което се превръща в култово меме в интернет. В него Капчин отправя остри реплики към родния футбол, с които мнозина фенове и до днес се съгласяват напълно.

