Новото дете чудо на Ливърпул е от три държави

Героят за Ливърпул Рио Нгумоа при драматичната победа в Нюкасъл с 3:2 се превърна в най-младия голмайстор в 133-годишната история на "червения" клуб.

Крилото вече е и четвъртият най-млад реализатор във Висшата лига от съществуването й.

Нгумоа вкара на 16 години и 361 дни.

Пред него са само:

Джеймс Вон (Евертън, 16 години и 270 дни)

Джеймс Милнър (Лийдс, 16 години и 356 дни)

Уейн Рууни (Евертън, 16 години и 360 дни).

Рио стана едва вторият 16-годишен с победен гол във Висшата лига след Уейн Рууни (октомври 2002 година с екипа на Евертън).

Рио Нгумоа е роден на 29 август 2008 година в Нюъм, Англия. Той е от нигерийски и гваделупски произход. Освен британско, има нигерийско и френско гражданство.

Когато е на 8 години, започва тренировки в школата на Челси. Ливърпул го привлича в своята академия през август миналата година. Записал е по няколко мача за националните отбори на Англия U15, U16 и U17.

На 18 декември 2024 г. Нгумоа е включен в първия отбор на Ливърпул за първи път, появявайки се като неизползвана резерва в четвъртфинала за Купата на EFL срещу Саутхемптън.

На 11 януари 2025 г. Рио дебютира в първия отбор на Ливърпул като титуляр в мача за Купата на Футболната асоциация срещу Акрингтън Стенли.

На възраст от 16 години и 135 дни той става най-младият играч, играл за Ливърпул в мач за Купата на Футболната асоциация, както и най-младият играч, титуляр за Ливърпул въобще.

През юли тази година Арне Слот включи Нгумоа в предсезонното турне на Ливърпул в Хонконг и Япония. Рио отбеляза голове срещу Йокохама и Атлетик Билбао, записа асистенции срещу Атлетик Билбао и Милан.

Висок е 170 см. Може да играе отлично на три позиции - централен нападател, ляво крило и дясно крило.

"Ще докажа, че съм надраснал възрастта ми"

Рио Нгумоа иска да докаже на привържениците на Ливърпул, треньорите и съотборниците си, че е надраснал възрастта си и е готов за мъжки футбол

"Преливам от адреналин! Радвам се, че вкарах победен гол. Това е страхотен момент за мен и се чувствам прекрасно. Щастлив съм. Когато играеш за Ливърпул, трябва да влияеш директно на играта.

Благодаря на Господ, че го направих. Гордея се с представянето ми", каза той след мача, цитиран на клубния уебсайт. Нгумоа няма опит в мъжкия футбол, но завършващият му удар приличаше на такъв, отправен от ветеран. Мохамед Салах пусна пас по тревата към наказателното поле и Доминик Собослай пропусна топката между краката си, което откри Нгумоа един на един срещу вратаря на Нюкасъл. Той стреля моментално в обратния ъгъл и Ливърпул спечели с 3:2.

"Обикновено, особено през миналия сезон, треньорите в академията и първия отбор ни карат да стреляме в далечните ъгли. Успях да го уцеля в този мач и това е страхотно.

Просто видях паса на Мо Салах и как Дом пропусна топката. Знаех, че съм сам срещу вратаря и просто стрелях", продължава 16-годишният Нгумоа.

100 пъти съм тренирал този удар

"Чух феновете да скандират името ми, това е незабравим момент. Не мога обаче да се отнасям. Този завършващ удар го тренирам сигурно по 100 пъти на тренировка, а различното в този случай бе просто присъствието на фенове.

То обаче се усети. На 16 съм, но не искам да ме приемат така. Искам да докажа, че съм надраснал възрастта ми".



