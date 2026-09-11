Всичко по темата Българска армия

Договаряме модернизацията на армията
Придобивките бяха обсъдени във видеоконферентен разговор
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Придобивките бяха обсъдени във видеоконферентен разговор
Екипът на НВУ остава в готовност
Страната ни ще има 183 машини "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договор, сключен през 2023 г. с...
Невъзможно е връщането на наборната военна служба от преди 2007 г.
Освен противоракетна система от Германия, България ще купи и три координатни радари от Франция
Предстои промяна на закони
ЕС планира връщане на наборната военна служба заради Русия
Бригаден генерал Николай Русев ще бъде повишен и ще оглави Военновъздушните сили
Придвижването ще се случва на етапи до 20 март
Българската армия ще се сдобие и с нови мултикалибрени снайперски пушки, картечници и други оръжия
Договорът с правителството на САЩ е на обща стойност 64 880 655 долара без ДДС
В последните дни на 49-ото Народно събрание депутатите одобриха увеличение на заплатите на военните...
Модернизацията на армията е в ход и хората виждат бъдещето с нови самолети, бойни машини и кораби
В навечерието на празника на въоръжените сили ще бъде добър морален стимул
По изчисления увеличението на заплатите ще е близо 30%
Три министерства – на икономиката, на отбраната и на иновациите си поделят отговорността
България трудно ще се сдобие със системи "Пейтриът", за да брани небето си
Необходимостта от инвестиции в отбрана е огромна
От две години решението на част от проблемите се нарича срочна служба в Доброволния резерв за шест м...
Българският военнослужещ е миротворец и го е доказал през годините