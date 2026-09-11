Всичко по темата АЕЦ Козлодуй

Важно от енергийния министър за АЕЦ Козлодуй. Има ли криза
Тази сутрин е разтоварен 5 енергоблок превантивно заради ниските нива на река Дунав
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Тази сутрин е разтоварен 5 енергоблок превантивно заради ниските нива на река Дунав
Wеѕtіnghоuѕе e пoeлa aнгaжимeнтa дa изгpaди вepигa oт виcoĸoĸвaлифициpaни бългapcĸи дocтaвчици в пoд...
Защо прекратяват договора на професор
Правни експерти окачествиха иска като безпрецедентен, а делото - като "шамар"
Нормални стойности, типични за естествения гама-фон в региона, се отчитат и към момента
Гледаме сериозно и на идеята за осми блок в АЕЦ, посочи Румен Радев
Трябват 1,5 млрд. евро гаранция за изпълнение на строежа
Правителството ще вземе днес решението по въпроса