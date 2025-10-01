Yettel отчита двуцифрен ръст в поръчките на новите устройства на Apple спрямо 2024

Предварителните заявки за премиум серията Apple Watch Ultra 3 отбелязват ръст от над 160% в сравнение с Apple Watch Ultra 2

Близо 90% от всички поръчани смартчасовници са с LTE функционалност

Yettel отчита над 10% ръст в предварителните поръчки на новите модели от серията iPhone 17 спрямо миналогодишните iPhone 16 устройства. По общ брой заявени устройства води iPhone 17 Pro Max линията, но най-поръчваният модел смартфон в мрежата на Yettel е iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue. За сравнение, миналогодишният фаворит на клиентите на телекома е бил iPhone 16 Pro 256 GB Black Titanium.

През 2025 г. предварителните заявки за iPhone 17 Pro Max са с над 25% повече от тези на iPhone 16 Pro Max година по-рано, а при базовите модели, iPhone 17 е с близо 15% по-желан от iPhone 16.

При смарт аксесоарите ръстовете са впечатляващи – общо поръчките на всички модели смартчасовници са с почти 40% повече от тези през 2024 г., което до голяма степен се дължи на огромния интерес към премиум модела Apple Watch Ultra 3 – регистрирал над 160% повече предварителни заявки спрямо Watch Ultra 2. Най-желаният часовник от клиентите на Yettel е представител именно на тази серия във вариант Black Titanium Case с Black Titanium Milanese Loop.

А безжичните слушалки Apple AirPods тази година са с над 45% по-търсени от тези при миналогодишната кампания.

Лидерът по общ обем заявени бройки е премиум моделът Apple iPhone 17 Pro Max

Лидерът по общ обем заявени бройки от всички цветове и памети – Apple iPhone 17 Pro Max предлага обновен дизайн, свръхмощен A19 Pro процесор, подобрена камерна система, най-голямата батерия в iPhone досега, както и опция за цели 2 TB пространство за вътрешно съхранение. Според данните от предварителните поръчки най-търсеният цвят от клиентите на Yettel е Deep Blue, следван от Cosmic Orange и Silver.

iPhone 17 Pro не отстъпва като характеристики на Pro Max варианта, но идва в по-компактно и леко тяло. Потребителите в мрежата на Yettel са демонстрирали идентичен интерес към цветовите вариации на тази серия, какъвто и при по-големите Pro устройства.

Новият базов модел - iPhone 17, разполага с по-голям дисплей, батерия, надградена камерна система и по-способен чип, спрямо своя предшественик. Неговият 6,3-инчов, LTPO Super Retina XDR OLED дисплей вече се опреснява с до 120 Hz честота. Най-много предварителни заявки в Yettel са регистрирали цветовете Black, Lavender и Mist Blue.

Дебютиращият модел iPhone Air идва със заявката, че е най-тънкият смартфон на пазара в момента, с дебелина на корпуса от едва 5,6 мм. Той разполага със същия процесор и основна камера като Pro моделите, като и тук клиентите на Yettel са заложили на класическия цвят – Space Black, следван от Light Gold и Sky Blue.

Всички смартфони от серията iPhone 17, които бъдат закупени от Yettel, идват и със значителна добавена стойност, тъй като се ползват от предимствата на пакета с услуги „Смартфон вселена“. Той предлага удължена тригодишна гаранция вместо стандартните две години, като поддръжката на апаратите се извършва в оторизиран сервиз на оператора. Състоянието на телефони и таблети може да се проверява дистанционно и напълно самостоятелно чрез услугата „Смартфон диагностика“, опцията за допълнителна застраховка „Смартфон протект“ покрива случайни и злонамерени щети и е с безплатна първа вноска, а програмата за рециклиране на старо устройство „Рециклирай и спести“ предоставя отстъпка при закупуване на ново.

Близо 40% повече предварителни поръчки на смартчасовници Apple Watch в мрежата на Yettel

Данните от предварителните поръчки в Yettel показват и повишен интерес към смартчасовниците на Apple спрямо миналата година – близо 40% повече. А почти 90% от заявените устройства са модели, които поддържат LTE функционалност, осигуряваща им автономно използване без нужда от свързаност с телефон.

Серията Apple Watch Series 11 предлага напреднали възможности за следене на здравословното състояние, по-дълъг живот на батерията и екран с до два пъти по-голяма устойчивост на надраскване от Watch Series 10. Тази година в мрежата на Yettel най-популярната комбинация от устройство и каишка при Watch Series 11 е версията от 46 mm, Jet Black Aluminium Case с Black Sport Band.

Watch Ultra 3 е подобрен по почти всички показатели – дисплей, батерия, здравни функции, а вече предлага и сателитна комуникация, която предоставя свързаност с близките, дори когато няма обхват. Black Titanium Case с Black Titanium Milanese Loop е най-търсеният модел в мрежата на Yettel при тазгодишната кампания за предварителни поръчки.

Достъпният Watch SE 3 също предлага значителни иновации за линията, като по-удароустойчив, Always-On дисплей, Fall и Crash Detection функции, два пъти по-бързо зареждане и поддържа новия Sleep Score показател.

Повишеният интерес към тазгодишните смарт аксесоари на Apple се потвърждава и от над 45% ръст в заявките на безжични слушалки

Безжичните слушалки AirPods Pro 3 обещават най-доброто активно шумопотискане досега, а благодарение на вградения изкуствен интелект, те вече могат да измерват сърдечния ритъм и дори да превеждат от чужди езици в реално време. Значителният ръст от над 45% повече предварителни заявки за този модел слушалки в Yettel спрямо миналогодишните предложения на Apple свидетелства за засилен интерес към новото поколение смарт аксесоари, които могат да предложат много повече от стандартното аудио изживяване.

