Тайната падна! Иде първият в света смартфон с две 200 MP камери

Инсайдъри твърдят, че предстоящият X300 Ultra от vivo ще бъде първият в света смартфон с двойни 200-мегапикселови задни камери и се очаква

да бъде пуснат на пазара в началото на 2026 година.

Както пише GSMArena, позовавайки се на Digital Chat Station, говорим за основна камера и перископен телеобектив от 200 MP с фокусно разстояние 85 мм. Ултраширокоъгълният обектив ще бъде по-прост - 50 мегапиксела.

Твърди се, че перископният телеобектив ще използва 1/1.4-инчов сензор,

който може да е наскоро обявеният Samsung ISOCELL HPB, специално разработен за мобилни устройства Vivo. Той ще бъде използван и във Vivo X300 Pro.

В допълнение, X300 Ultra ще бъде оборудван с

50-мегапикселова селфи камера с автофокус и ъгъл на видимост от 92 градуса,

подобно на X300 и X300 Pro. Оптиката на камерата ще бъде от ZEISS.

За разлика от Vivo X300 и X300 Pro с процесори Dimensity 9500, Vivo X300 Ultra

ще се захранва от Snapdragon 8 Gen 5, наследникът на Snapdragon 8 Elite.

Той ще се конкурира с Xiaomi 16 Ultra, Galaxy S26 Ultra и други флагмани по отношение на камерата.

В текущата класация на DxOMark за камерафони, Vivo X200 Ultra е на второ място. Според експерти, само Oppo Find X8 Ultra снима по-добре от него. Докато топ iPhone отстъпи място на флагмана на Huawei в топ 3.

