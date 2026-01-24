Какви рискове крие хотелският Wi - Fi

В днешно време е почти невъзможно е да си представим пътуване без интернет. Хората веднага изваждат телефоните си, за да проверят съобщенията и социалните медии, след като пристигнат в хотел. Но експертите предупреждават - свързването към хотелски Wi-Fi може да бъде опасно за вашата поверителност и сигурност на данните. Целта на хотелския Wi-Fi е да позволи на гостите бърз достъп до интернет от смартфон, лаптоп или друго устройство. Това означава, че такива мрежи обикновено са недостатъчно защитени и стават лесна плячка за хакери, казват експерти.

Хотелските мрежи често работят на остарели рутери с минимални или никакви мерки за сигурност. Дори ако се изисква парола, тя обикновено е достъпна за всички гости и не осигурява реално криптиране.

Друг често срещан риск е създаването на фалшиви точки за достъп от хакери, които изглеждат като официални хотелски Wi-Fi. Тези фалшиви мрежи могат да заблудят нищо неподозиращите гости и да позволят на хакерите да прихващат интернет трафик и данни.

Какво да направите, ако няма други опции?

Хотелският Wi-Fi може да изглежда удобен, но често не осигурява достатъчна защита на вашите данни и ви прави уязвими за хакерски атаки. Експертите съветват да го избягвате, ако е възможно, или поне да вземете допълнителни мерки за сигурност.

Препоръчва се да защитите устройството си проактивно – например чрез използване на VPN и инсталиране на актуализации за сигурност, антивирусен софтуер и защитна стена на всички устройства, пише actualno.com.

