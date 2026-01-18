Вижте най-добрите бюджетни 55-инчови телевизори в началото на 2026 г.

Ако търсите голям 55-инчов 4K телевизор, но имате ограничен бюджет, експертите са идентифицирали няколко отлични модела, които могат да бъдат закупени за под $500 (приблизително 22 000 UAH) - това са реални опции с прилично качество на картината и функции.

Рецензенти от портала SlashGear публикуваха списък с най-добрите 55-инчови телевизори, базиран на качество и цена.

LG UN7300

LG UN7300 предлага прилично 4K качество с широки ъгли на видимост и точно възпроизвеждане на цветовете, което го прави един от най-добрите избори в своя ценови диапазон. Този модел изглежда особено добре в хол или спалня, където качеството на картината е по-важно от екстрите.

Amazon Fire TV 4 серии

Серията Fire TV 4 се откроява с дълбоката си интеграция със стрийминг екосистемата на Amazon, включително лесен за употреба интерфейс и възможност за управление на смарт устройства. С четири HDMI порта и поддръжка на eARC, този телевизор е особено подходящ за стрийминг и игри.

TCL Q750G

QLED телевизорът TCL Q750G предлага живи, наситени цветове и висока яркост, както и честота на опресняване до 120 Hz, което го прави отличен избор за динамично съдържание и игри. Въпреки че ъглите на видимост може да са ограничени, качеството на картината е впечатляващо за цената.

TCL S450G

TCL S450G предлага прилична 4K картина и богати цветове на достъпна цена. Въпреки липсата на усъвършенствани функции като HDMI 2.1 и локално затъмняване, този модел остава атрактивен вариант за ежедневно гледане на филми и телевизия.

Серия Roku Plus

Телевизорите Roku Plus се открояват благодарение на своята собствена платформа Roku, която предлага лесен за ползване интерфейс, стотици приложения и над 500 канала. 55-инчовият модел често е на промоция, но дори и на пълна цена, той предлага впечатляващо съотношение цена-качество.

TCL Q650G

TCL Q650G е друга добре закръглена опция, фокусирана върху игрите: ниското забавяне на входа и поддръжката на основни VRR технологии, включително AMD FreeSync и G-SYNC Compatible, го правят подходящ избор както за конзоли, така и за редовно гледане на видео.

Vizio 55-инчова 4K серия

Серията 4K телевизори Vizio с диагонал 55 инча е позиционирана като един от най-достъпните 55-инчови екрани на пазара: този модел е идеален за спалня или офис, където простотата и функционалността са по-важни от професионалното качество на изображението.

TCL QM6K

Отличен вариант за купувачи с ограничен бюджет, търсещи премиум функции, но без цената на флагманския модел. Въпреки че е един от най-скъпите телевизори в списъка, той предлага по-модерно качество на картината с повече зони на затъмняване и по-богати цветове, което го прави универсален избор за филми и игри.

Хайсенс U65QF

Някои модели на Hisense, като U65QF, понякога падат до под 500 долара по време на разпродажби, предлагайки mini-LED панели с впечатляваща яркост, дълбоки цветове и добра производителност при игри.

Пазарът на 55-инчови телевизори през 2026 г. предлага широка гама от опции, подходящи за различни приложения, от обикновено гледане на филми до игри и стрийминг. При избора вземете предвид не само цената, но и вида на панела, честотата на опресняване, поддръжката на HDR и лекотата на използване на интелигентния интерфейс, казват експертите.

