Yettel стартира предварителните поръчки за флагмана HONOR Magic8 Pro

● В периода от 15 до 29 януари 2026 г. клиентите могат да го заявят предварително с 200 евро по-малко от стандартната цена

● Моделът се предлага с 12-месечна премиум защита HONOR Care+ и идва с предимствата на пакета услуги „Смартфон вселена“ на Yettel

София, 16.1.2026 г. Yettel стартира предварителните поръчки за новия флагмански смартфон HONOR Magic8 Pro. Клиентите могат да направят заявка онлайн от 15 до 29 януари 2026 г., включително, като в рамките на този период имат възможност да го вземат и с 200 евро (391,17 лв.) по-малко от редовната цена на модела.

Допълнително предимство към офертата е, че закупилите HONOR Magic8 Pro до края на календарната 2026 година ползват и 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ за екран и гръб. Тя се активира автоматично при първоначалното включване на устройството, без необходимост от допълнителна регистрация, а при възникване на нужда от сервизно обслужване не се дължи такса.

Както всички останали смартфони в портфолиото на Yettel, HONOR Magic8 Pro идва с предимствата на „Смартфон вселена“ – пакет от допълнителни услуги, създаден с идеята да осигури по-дълъг живот на устройствата, удобство за клиентите и да насърчи отговорното потребление. Той включва три години гаранция за всеки смартфон, закупен от оператора, възможности за допълнителна застраховка с безплатна първа вноска, както и обслужване в сертифицирания собствен сервиз на Yettel. А в края на жизнения цикъл на устройството, то може да бъде върнато срещу отстъпка при покупка на ново.

Флагманът HONOR Magic8 Pro е създаден за хора, които използват смартфона си интензивно - за работа, забавление, снимане и създаване на съдържание. Благодарение на мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5, устройството реагира бързо и плавно, независимо дали става дума за тежки игри, едновременно използване на няколко приложения или редактиране на снимки и видео. Големият 6,71-инчов LTPO OLED дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120 Hz прави скролването и гледането на съдържание осезаемо по-гладко, а високата яркост до 6000 нита гарантира отлична видимост дори на пряка слънчева светлина. Цветовете са богати и реалистични – смартфонът поддържа 1,07 милиарда цвята и 100% DCI-P3 цветова гама, което се усеща както при гледане на видео, така и при обработка на снимки директно от телефона.

Камерата е сред най-силните страни на HONOR Magic8 Pro и е създадена с мисъл за това как потребителите я използват в реални ситуации - от нощни снимки в града до приближаване на отдалечени обекти без загуба на детайл. 200-мегапикселовата Ultra Night телефото камера с оптична стабилизация и 3,7x оптично увеличение позволява създаването на ясни и стабилни кадри дори при слаба светлина. Основната 50MP камера улавя детайли и естествени цветове във всякакви условия, а ултрашироката камера е удобен инструмент за пейзажи, групови снимки и макро кадри.

Допълнително удобство за динамичното ежедневие е и батерията с капацитет 6270 mAh, изработена по силициево-въглеродна технология от ново поколение. Тя издържа дълго и се възстановява бързо - със 100 W кабелно или 80 W безжично HONOR SuperCharge зареждане. А високата степен на защита от вода и прах (IP68, IP69 и IP69K) дава сигурност за употреба при всякакви условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com