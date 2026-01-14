Цвят, светлина и звук в нов прочит на домашната електроника

Домашната електроника все по-често престава да бъде нещо, което се крие в ъгъла или зад мебелите. Нова дизайнерска колекция показва как технологичните продукти могат да се превърнат в естествен, видим и естетически издържан елемент от интериора, без компромис със звука и функционалността.

Цветът като отправна точка за новото поколение продукти

Новата колекция на ИКЕА е създадена в сътрудничество с шведската дизайнерка и експерт по цветовете Текла Евелина Северин, известна и като Teklan. Линията стъпва върху нейния характерен подход към смелите, но балансирани цветови комбинации и ясната геометрия, пренесени този път в сферата на домашната електроника. Според дизайнерката цветът е мощен емоционален инструмент, който може напълно да промени възприятието за един предмет и атмосферата в помещението. Идеята е технологиите да излъчват мекота, топлина и приятелско присъствие, така че да се възприемат като органична част от дома, а не като студен функционален елемент.

Техниката се адаптира към дома, не обратното

От продуктовия екип на ИКЕА подчертават, че зад серията стои ясна философия – не домът да се нагажда към техниката, а тя към пространството и стила на обитаване. Домашната електроника често се възприема като нещо, което трябва да бъде скрито, тъй като не се вписва визуално в интериора. Новата колекция цели да промени това отношение, като превърне тонколоните и осветлението в акценти, които могат спокойно да останат на видно място. Според продуктовия разработчик Сара Отосон това е опит да се разчупи представата за технологиите като чисто функционални обекти без емоция и характер.

Звук с визуална идентичност

Сред основните акценти в колекцията е семейството Bluetooth тонколони SOLSKYDD, разработено от дизайнера Ула Вилборг. Серията е насочена към любителите на качествения звук и включва три размера, всеки със собствена цветова и графична идентичност. Портативният модел е в оранжево с изразителен десен, средният вариант е в зелено с диагонални ивици, а най-големият – стенен модел в оранжево – може да бъде комбиниран с екран. Извън колаборацията с Teklan серията включва и по-изчистен вариант в бяло. Всички устройства могат да се свързват помежду си, както и с други Bluetooth тонколони на ИКЕА, и поддържат Spotify Tap за бързо и интуитивно възпроизвеждане на музика.

Светлина и звук в един обект

Колекцията включва и две тонколони с вградени лампи KULGLASS, които съчетават осветление, цвят и звук в един скулптурен обект. Формата е мека и напомня сладолед във фунийка, а цветовете – зелено и червено-кафяво – носят личен заряд за Teklan. Дизайнерката споделя, че ментовото зелено е вдъхновено от детските ѝ спомени и дори я е върнало до къщата на баба и дядо, за да улови точния нюанс на стар сапун, запечатан в паметта ѝ. В серията присъства и нова интерпретация на класическата лампа FADO, пречупена през същата цветова и емоционална логика.

По-ранни акценти от колаборацията

Като част от същото дизайнерско партньорство по-рано през годината ИКЕА представи и два нови цвята на Bluetooth тонколонката VAPPEBY, както и 14 плетени USB кабела от сериите SITTBRUNN, RUNDHULT и LILLHULT. Те са вдъхновени от въжета за катерене и се отличават с ярки ретро цветове, които допълват идеята техниката да бъде не просто полезна, а и визуално привлекателна част от ежедневието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com