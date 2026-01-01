Голяма промяна в МС. Асен Василев с ключов трансфер
От 1 март
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И.ф. главният прокурор говори пред български медии в Мадрид, където е на посещение
Министърът бесен заради наводненията
Целта е да се подобри взаимодействието и координацията между институциите за законосъобразно провеждане на изборите
Целта е честен и прозрачен вот
Главният прокурор обособи в структурата на Върховна касационна прокуратура специализирано направление за престъпленията против финансовите интереси на...
Новата антикорупционна структура, която ще проверява високопоставените чиновници, трябва да заработи от ноември 2015 г. Това е записано в проекта за с...
Момент от работната среща между ръководствата на Старозагорската община и областната дирекция на МВР
София. Ще бъде създаден Национален съвет по миграция и интеграция, реши Министерски съвет на заседание днес. Звеното е в отговор на необходимостта за...
София. Мястото на звеното АФКОС (националната точка за контакт с ОЛАФ) ще остане непроменено. Това каза вътрешният министър Веселин Вучков на среща с...
София. Създадоха междуведомствено координационно звено, което да следи за нарушения на евроизборите. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвине...
Боровец. До края на март ще заработи звено за финансов контрол в Националната агенция за приходите (НАП). Тя ще спомогне за увеличаване на събираемост...
Варна. В БДЖ трябва да се създаде звено за маркетинг, което да търси потенциални клиенти на дружеството. Това заяви във Варна министърът на транспорта...