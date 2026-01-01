Сметната палата провери поръчки по ЗОП за 140 милиона и наложи глоби
Общата стойност на наложените глоби възлиза на над 312 000 лева
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Общата стойност на наложените глоби възлиза на над 312 000 лева
Решението е да заработи централизираният търг за лекарства, той ще задава ценови таван
Последните поправки в Закона за обществените поръчки отново повдигнаха спорове за това, дали частните лечебни заведения трябва да провеждат обществени...
София. Всички договори, сключени след обществена поръчка, ще бъдат достъпни в интернет. Това решиха депутатите при второ четене на промени в Закона за...
София. "Уж всички сме съгласни с необходимостта от промени в ЗОП, а от август миналата година новите текстове отлежават в парламента. Съпротивата на о...
Заради кризата има фирми, които не са плащали редовно налозите си, гласят мотивите за промяна
София. Вицепремиерът Даниела Бобева скочи на депутатите от ГЕРБ и БСП заради новите текстове в Закона за обществените поръчки (ЗОП). И ги обвини, че з...
Строителният бранш е оставен на автопилот
Даниела Бобева изпрати ремонтирания ЗОП на депутатите
Изискват от кандидатите най-много 50% от нужните за изпълнение средства
Поне 30% от стойността на строежите ще се дават на подизпълнители, предвиждат промените в ЗОП
София. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) са готови и другата седмица тръгват на междуведомствено съгласуване. Това обяви вицепремиерът...
София. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) са готови и другата седмицаще започне междуведомственото съгласуване. Това обяви вицепремиерът...
София. 2% от фирмите печелят 98% от обществените поръчки, това показват данните на БОРКОР. Заедно с това най-много нередности са установени при търго...
Акценти са облекчаване на регулаторните режими и промени при обществените поръчки
Банско. Според експертите от Института за правни анализи и изследвания /ИПАИ/ община Банско заявява своите сериозни претенции за челното място по проз...