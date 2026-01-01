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Договорите по ЗОП в интернет

Договорите по ЗОП в интернет

София. Всички договори, сключени след обществена поръчка, ще бъдат достъпни в интернет. Това решиха депутатите при второ четене на промени в Закона за...

30 април | 17:47
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