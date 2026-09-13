Жив обръч около президентството в Белград, не пускат Вучич
Имам чиста съвест и чисто лице, не се страхувам от демонстрантите, заяви държавният глава
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Имам чиста съвест и чисто лице, не се страхувам от демонстрантите, заяви държавният глава
Жителите на благоевградското село Логодаж са категорични, че няма да допуснат в землището на населеното място да има нова кариера за добив на инертни...
Жива верига от недоволни граждани ще се опитат да осуетят събарянето на една от емблематичните сгради от така наречения Тютюнев град в Пловдив. Тежка...
Гневни родни шофьори не издържаха на поредната гавра на гръцките фермери и блокираха с жива верига движението през ГКПП Кулата - Промахон. По обяд във...
Гневни родни шофьори не издържаха на поредната гавра на гръцките фермери и блокираха с жива верига движението през ГКПП – Кулата – Промахон. По обяд в...
Жива верига от полицаи не дава на протестиращите да влязат в ромската махала на столичния квартал Орландовци. Малко след 20 часа група от младежи се о...
Жива верига блокира входа на община Неделино, за да не допусне новия кмет Румен Русанов в сградата на администрацията. Засилено полицейско присъствие...
Благоевград. Протестиращи от разложкото село Баня се заканиха, че с жива верига ще спрат не само първата копка, но и бъдещото изграждане на депото за...
Барселона. Жива верига с дължина 400 км направиха каталунците, които искат независимост от Испания, предаде Ройтерс. Хванатите ръка за ръка стотици хи...
София. Жива верига в центъра на столицата ще направят бивши и бъдещи първокласници, родители и учители "в знак на общата им решимост да направят всичк...
Сантяго. През последните дни Чили чества 40 години от свалянето от власт и смъртта на президента Салвадор Алиенде, заговорът срещу когото е организира...
Плевен. Жители на съседното село Бохот излизат с жива верига срещу тежкотоварните камиони. Те се заканват гражданското им неподчинение да остане безср...
Близо 3 000 направили жива верига пред парламента в Сараево.